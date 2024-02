Zídek si před zápasem rýpnul, pak v závěru rozhodl. Kralupy vyloupily Hronov

„Je to jenom jedna hloupá příčka, ale já bych nerad, aby nás nějaký Hronov předskočil,“ hlásal před utkáním v Hronově v rozhovoru pro Deník nejproduktivnější hráč Kralup Václav Zídek. A byl to právě on, kdo středeční bitvu nadstavby druhé hokejové ligy rozhodl.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hokejisté HK Kralupy v dalším kole nadstavby 2. ligy oplatili Hronovu porážku 1:3 z domácího ledu. | Foto: Jan Sláma