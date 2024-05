„Už je to několik let, co jsme byli mistry světa, takže nemohu přesně říci, jaký to mělo předtím dopad, ale teď, po všech těch problémech, které nás postihly, jako byl covid, si myslím, že zájem bude,“ reagoval Petr Haken , šéftrenér mládeže v extraligovém Bruslařském klubu Mladá Boleslav, na dotaz, jak se vavříny reprezentace odráží v praxi s přilákáním nových talentů.

„Když jsem viděl, jak veřejnost, a doufám, že to nebude znít špatně, když řeknu "neodborná veřejnost", tedy fanoušci a lidé, byli pohlceni atmosférou, tak věřím, že zájem bude větší,“ dodal, o co opírá své domněnky.

Co je jisté - pozitivní náladu budou chtít v Mladé Boleslavi (a nejen tam) využít při náborových akcích. A nejen těch svazových, které jsou jednou za rok. Nové adepty se snaží získávat průběžně. „Příští týden, v rámci dětského dne, máme akci pro naše nejmenší, přípravky, spojenou s náborem. Je to příležitost pro děti přijít si zacvičit. Pro nás je ideální, že každé úterý a čtvrtek máme zdarma pohybové kurzy. Přijít může kdokoli. Jde o první setkání s vedeným tréninkem pro ty nejmenší. Také chystáme další akce na léto,“ přiblížil a zároveň i pozval Petr Haken.

Souhlasí, že titul mistrů světa je nejlepší příležitostí, jak lední hokej prezentovat. „Doufám, že to bude i s podporou svazu správně uchopeno, abychom to zúročili a prezentovali náš krásný sport. A pro nás, jako menší klub, protože se Boleslav v žákovské kategorii pořád bere jako ostatní kluby ve Středočeském kraji i po celé republice, věřím, že zájem bude. Byl bych rád,“ přeje si.

Po covidovém výpadku se podle Petra Hakena počty malých zájemců o hokej vrátily na předešlou úroveň. Nyní je podle něj šance vybočit z průměru opačným směrem. „Vnímáme, že máme solidní počty jak v přípravce, tak i v první a druhé třídě. Ale máme málo dětí z ročníků, které byly ovlivněny covidem, a to je problém všech sportů. Věřím, že úspěšný šampionát přesvědčí více rodičů dát děti na hokej,“ uzavřel Petr Haken.

Předešlý boom po zlatých českých návratech z mistrovství světa, respektive olympijských her utkvěl v paměti činovníkům dnes opět druholigového klubu z Kralup nad Vltavou. „Největší boom byl po Naganu. Tehdy chtěl každý rodič doma mít hokejistu. Výrazný nárůst zájmu byl ovšem i v roce 1996, když jsme zlato získali ve Vídni. Vzhledem k tomu, že vítězný gól ve finále vstřelil Martin Procházka, kralupský odchovanec, zaznamenali jsme první vlnu zvýšeného zájmu o hokej v Kralupech a celém Středočeském kraji,“ vybavil si Martin Hampl, místopředseda oddílu s vydrou ve znaku.

Nyní očekává podobný scénář jako po zlatém hattricku z přelomu tisíciletí nebo následných titulech v letech 2005 a 2010. „Je to výborná zpráva pro kluby. Očekáváme, že účast na náborech bude vyšší a že tento úspěch bude mít vliv,“ předpokládá. Jedním dechem ovšem upozorňuje, že oproti minulosti tu přece jen rozdíl může být: „Dříve děti neměly tolik možností jako dnes.“

Ještě více je tak podle Martina Hampla nutné dbát na propagaci hokeje na regionální úrovni. „Dětí je málo. Všechny menší hokejové kluby potřebují širší základnu,“ míní. Také v Kralupech pořádají prakticky celoroční nábor, jehož součástí jsou i některé nárazové propagační akce. Hlavní pozornost nyní jako každoročně zaměřují na začátek nového školního roku.

Podle šéfa mělnického klubu Jiřího Krejsy je znát jakýkoli medailový úspěch, natož ten čerstvý fenomenální z domácího prostředí. „Vždycky, když byl nějaký úspěch, tak se to projevilo ve zvýšeném zájmu o hokej. Takže předpokládám a bylo by to skvělé, kdyby tomu tak bylo i teď,“ doufá „Lidé to prostě mají v povědomí a zajímají se o ten sport více, to je dané. Což je pro nás, kteří hokej děláme, velice dobré,“ navázal.

Pozitivní odezvu přitom očekává nejen ve zvýšeném počtu nových talentů na ledě, ale také co se týká finanční podpory „shora“. „Po posledním mistrovství, které tady bylo, svaz rozděloval i nějaké peníze pro jednotlivé kluby, takže i v to doufám, že by tedy mohlo něco přijít. Snad to všem lidem spjatým nějakým způsobem s financemi kolem sportu otevře oči. Myslím, že by to mělo být dobré,“ řekl optimistiky.

Historie neratovických Buldoků nesahá tak daleko, aby šéf klubu Martin Chabada mohl porovnávat se čtrnáct let starým triumfem národního mužstva. S odezvou se tak letos nechá překvapit. Stejně jako ostatní si myslí, že „nějaká“ bude. „Myslím si, že určitě dojde k nějakému zvýšení zájmu. Když se vyhrálo Nagano v roce 1998, také byl velký zájem, ale primárně to závisí na fungování konkrétního klubu,“ reagoval na dotaz.

Spojenou nádobou je i podle něj ekonomická stránka. „Stále se potýkáme s cenami energií, nedostatečným financováním klubů a malou spoluprací s městy,“ nastínil bývalý extraligový útočník a šestinásobný reprezentant, že i v zemi novopečených mistrů světa je nadále na čem pracovat…