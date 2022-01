„Jako třetí v souboji ho v plné rychlosti trefil ramenem na obličej,“ popsal hostující Dominik Šalamoun, co předcházelo těžké chvíli, která si vyžádala okamžitou reakci. „Zůstal bezvládně ležet na ledě se zapadlým jazykem. Naštěstí po pohotové pomoci spoluhráčů přišel k sobě. Po několika minutách byl za podpory převezen do šatny a následně do nemocnice,“ vylíčil později černošický útočník a přidal naštěstí i příznivé zprávy: „Vše by mělo byt v pořádku, až na to, že si Jirka nepamatuje, co se stalo.“

Podle mělnického trenéra šlo o „klasický“ hokejový hit. „Faul to byl,“ uznal Libor Stinka a potvrdil, že situace byla vážná. „Černošický hráč nevypadal vůbec dobře. Po ošetření na ledě odjel sám do kabiny. Prý si toho ze zápasu moc nepamatoval. Každé zranění je nepříjemné. Přejeme tímto hráči brzké uzdravení,“ navázal Stinka.

A jak viděl zákrok, za který vyfasoval od rozhodčích trest na pět minut plus do konce utkání, samotný Jan Vernek? „Stalo se to u nich ve třetině. Hráč Černošic vyvážel puk a před modrou čarou hodil brzdu a začal dělat kličky. Já přijel a za mě čistým hitem dostal tělo. Bohužel zůstal ležet a rozhodčí mi dal pět plus do konce. Nebylo úmyslem ho zranit nebo něco, ale je to prostě hokej. Snad je v pohodě a nic se mu nestalo,“ vyjádřil se k inkriminovanému momentu druhý nejproduktivnější hráč Junioru.

Že by proti Černošicím hrál odlišným stylem než v jiných zápasech, si nemyslí. „Nějak se mi proti nim nedaří,“ říká v narážce, že pro něj končil zápas jako přes kopírák z říjnového měření sil. „Některé situace prostě rád dohraju. Hra do těla mi je blízká, takže se tomu nevyhýbám,“ dodal.

Mimochodem nešlo o jedinou podobnost s prvním zápasem. Mělničtí vyhráli navlas stejným výsledkem - 5:2. Hosté sice na soutoku otevřeli skóre, domácí ale ještě do první přestávky otočili a ve druhé části utekli až na 4:1. Poslední část přinesla po jedné brance na každé straně. O třinácté výhře jednoho z lídrů soutěže tak nebylo pochyb, byť do utkání nastupoval pouze s třinácti hráči.

I přes okleštěné stavy na obou stranách se podle Stinky hrál od prvních minut výborný hokej. „Sice jsme prohrávali, ale do konce třetiny dokázali výsledek překlopit na svou stranu. Ve dvanácti jsme byli lepší a přidali další dva góly. Třetí třetina byla vyrovnaná. Celkově jsme vyhráli zaslouženě.“

Jan Vernek mluví o výborné formě týmu: „Všechny válcujeme. Takhle dlouhou vítěznou šňůru zápasů jsme nikdy neměli, takže si to užíváme.“

Pro hosty šlo o první zápas bez bodového zisku po deseti kolech od zmíněného prvního vzájemného duelu. Po utkání, které dohrávali rovněž pouze ve dvanácti, počítali další ztráty. „V osekané sestavě jsme asi víc udělat nemohli,“ smiřoval se s porážkou Šalamoun s tím, že ještě před utkáním zasáhl do sestavy covid, v jeho průběhu pak hned dvě zranění. Kromě Loskota totiž nedohrál ani Vokoun, který musel po zásahu pukem na šití.

Mělník - Černošice 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Havel (Chvátal), 19. Krejsa (Havel, Macek), 27. Šípek (Krejsa, Šubrt), 32. Novotný, 47. Chvátal (Šubrt, Šípek) - 8. Brejcha (Pálka), 44. Šalamoun (Brejcha). Vyloučení: 5:7, navíc Vernek (Mělník) 5 + do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 250.

Mělník: Chábera (Šimáček) - Krejsa, Chvátal, Cafourek, Kapoun - Havel, Šubrt, Macek, Vernek, Stinka, Šípek, Novotný, Litera, Richtr.

Černošice: Frolík (Thuma) - M. Krudenc, Vladyka, Vokurka, Staněk, Němeček, Pálka - Sobotka, Brejcha, Hofmeister, Šalamoun, V. Krudenc, Loskot, Kolaja, Jindra.