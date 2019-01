Paříž - Bienvenue en France! Tuhle vítačku by Tomáš Plekanec jistě přeložil, pro hokejistu frankofonního Canadiens de Montréal brnkačka. Jinak ale francouzsky umí jen slabé základy, tuhle řeč nepoužívá. A Paříž, dějiště MS a podle mnohých nejkrásnější město světa ho nechává klidným. Spíš odpočívá a soustředí se na svoje výkony v národním týmu. Ty řadí Tomáše Plekance už nyní mezi hokejové legendy malého státu v srdci Evropy.

Český reprezentant Tomáš Plekanec. | Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

„Paříž určitě nádherná je a myslím, že se nakonec i někam cournout půjdeme, třeba na Eiffelku nebo Champs Élysées, ale fakt raději odpočívám. Sezona je dlouhá a energii nechci ztrácet někde na procházkách,“ říká čtyřiatřicetiletý centr národního týmu.



Paříž, to je pro Plekance i jedna nepříjemná vzpomínka, pořád ji má v hlavě. Když letěl do Kanady v osmnácti poprvé sám, při mezipřistání ve městě nad Seinou mu zmizela hokejová výstroj. Ne, kladenský odchovanec nezmatkoval, to nemá v krvi, ale naštvaný byl pořádně, zvlášť když se věci sice našly, ale až za dva dny. „Tehdy jsem se zařekl, že letět do Paříže ano, ale přes Paříž už nikdy,“ usmívá se při téhle vzpomínce.



Zajímavé je také srovnání měst, kde odehrál svoje světové šampionáty. Začal v lotyšské Rize (2006), kde jako bažant přispěl hodně výrazně ke stříbrným medailím. Ale uznává, že mezi Rigou a Paříží, kde hraje na svém desátém MS.



„Riga také není ošklivá, ale Paříž to není. Všeobecně se dá říci, že do Ruska a jeho bývalých zemí jezdí kluci hrát hokej s menší chutí,“ naráží na to, proč je možná letos méně omluvenek. „Na druhou stranu není moc času se ve městech pohybovat nebo se bavit, takže se to zase tak moc neřeší,“ dodává.



Na ledě se ale zatím úplně stoprocentně necítí. Přece jen se s týmem sešel až v Paříži a musí si zvykat na široké kluziště. Celou sezonu strávil na úzkém, ať už v přípravě s Kladnem, pak na Světovém poháru a poté v NHL. „Ale sedá si to, budu se zlepšovat,“ věří.



Z týmu dalšího českého soupeře, Norska, zná pouze hráče, který sotva stihne dorazit. Hvězdný útočník New York Rangers Mats Zuccarelo se s Plekancem potkává v NHL velmi často.



„Je to extrémně šikovný hráč s pukem, a také chytrý. Umí vytvořit šanci a dát góla sám. Navíc je malý a hbitý, špatně se pokrývá. Jinak spíš houževnatým Norům by hodně pomohl. Sice nám to proti nim párkrát sedlo (s Plekancem v sestavě Češi porazili Nory dvakrát 7:0), ale často je to o gól a hodně těžké. Ani teď nečekáme lehký zápas,“ varuje před čtvrtečním zápasem.



Plekanec odcestoval do Francie bez manželky Lucie Vondráčkové i bez obou synů. Rodina zůstala doma v Kanadě, kam se za ní Tomáš po šampionátu vydá zpátky. Ale jeho věrnou fanynku, mámu Květu, v hledišti třeba zase uvidíte.



„To se uvidí podle toho, jak se bude mistrovství vyvíjet. Do Paříže cestovat nebude, spíš na rozhodující zápasy o medaile do Kolína na Rýnem. Do těch ale musíme nejdřív postoupit,“ směje se „Pleky“.



Čeští fanoušci si nic jiného nepřejí víc.