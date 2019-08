Pro některé uživatele je seznamování přes online aplikace hra, pro jiné legitimní cesta k vytouženému partnerovi. Petra D. z Prahy patří k první skupině.

„Být na Tinderu leckdo považuje za stigmatizující, ale podle mě je to přesně naopak, můžete tam hledat tolik typů vztahů, že je škoda si to aspoň nevyzkoušet. Kamarády, sex, vážný vztah, doprovod pro sport, kulturu, cestování. Upevnit taky můžete vztah sám se sebou, když vidíte, že je o vás zájem a že na tom vlastně nejseš tak zle,“ svěřila se se svou zkušeností třicetiletá Petra.

Tinder používá už několik let, ale nikdy nebyla na žádné schůzce. „Psala jsem si v podstatě jenom s lidmi, které znám z reálného světa a narazila jsem tam na ně. O tom, že je to povrchní platforma, se nemusíme ani bavit, celé je to postavené na prvním vizuálním dojmu, instantnosti seznámení, kvantitě. Profil si vytváří člověk sám, takže do toho dá všechno. Všechno, co předjímá, že toho druhého zajímá. Často to, čím by chtěl být, jak chce, aby ho lidi viděli,“ uvědomuje si rizika seznamování online Petra.

Úplně jinou zkušenost má Martin K. „Nainstaloval jsem si Grindr, když jsem se přestěhoval do Hradce Králové. Nikoho jsem tady neznal a nemáme tady ani žádné gay kluby, kde bych se mohl s někým seznámit. Díky aplikaci jsem tak poznal hodně kamarádů, a dokonce si našel i partnera, se kterým jsem letos už třetí rok,“ vysvětlil pětadvacetiletý Martin.

Pozor na podvodníky

Online seznamovací aplikace mají svá pozitiva i negativa. Partnera vám pomohou najít i tam, kde byste to nečekali. Například pro sexuální menšiny poskytují bezpečný prostor pro seznámení.

Zároveň jsou ale vhodným prostředím pro podvodníky. Nejčastěji se jedná o tzv. catfishing. To znamená, že si člověk vytvoří identitu plnou lživých informací a falešných fotek, na kterou pak „loví“ svoji oběť. Je tak potřeba být obezřetný a slepě nedůvěřovat všem, dokud se s nimi nepotkáte tváří v tvář.

„Mám galerii printscreenů nejvtipnějších, nejdivnějších, nejhezčích profilů. Ať už to jsou divnolidi se stylingem z devadesátých let, hořícími vlasy, s puškou v ruce nebo s popiskou Vysoká škola života, přes absurdně krásný kluky a lidi, kteří jsou někomu podobný, po profily s jednou (ošklivou) nahou fotkou nebo popiskem, který je tak blbý či divný, že se o to chci podělit,“ vysvětlila Petra, jak se vypořádává s podezřelými profily na Tinderu.