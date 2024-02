Za obchodování s drogami už byla odsouzena loni v létě, kdy vyvázla s peněžitým trestem. Od prodeje pervitinu v Mělníku to ale devětadvacetiletou ženu neodradilo. Podle kriminalistů své podnikání naopak ještě rozšířila. Teď byla dealerka lapena přímo při činu. Zadrženi byli i dva muži.

Ilustrační snímek | Foto: poskytla Policie ČR

Prodej pervitinu stálým mělnickým klientům ve více než sto případech má na kontě trojice, kterou v tomto týdnu zadrželi mělničtí kriminalisté. Devětadvacetiletou ženu přitom chytili přímo při předání drogy. Tu získala od svého dodavatele, který je rovněž jedním ze zadržených.

Hlavní organizátorkou byla podle policejního mluvčího Pavla Truxy právě žena. „Za shodnou trestnou činnost už byla odsouzena v červnu loňského roku, kdy byla potrestána peněžitým trestem. S prodejem pervitinu ale nepřestala. Kriminalisté měli poznatky o tom, že prodej dokonce znásobila," uvedl Truxa. Mezi důkazy získanými v rámci akce nazvané Bajer bylo podle něho 16 gramů pervitinu a přes 40 tisíc korun, které byly výnosem z trestné činnosti.

„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Státní zástupce to akceptoval, avšak soudkyně Okresního soudu Mělník neshledala důvody vzetí obviněné do vazby a ženu propustila na svobodu," dodal Truxa.

Podle soudkyně Adély Vachkové, která měla případ na starosti, nebyla vazba nezbytná. „Vzetí do vazby je nejpřísnější institut. Trestní řád klade důraz na to, aby byly využity, pokud je to možné, mírnější prostředky. Proto jsem dospěla k závěru, že není nutné, aby byla obviněná vzata do vazby," řekla Deníku soudkyně Okresního soudu Mělník Vachková.

Ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jsou vedle ženy podezřelí i dva muži ve věku 28 a 32 let. Devětadvacetileté dealerce hrozí až desetiletý trest, oba muži mohou přijít o svobodu až na pět let.