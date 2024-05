Pohoda, klídek a tabáček na zastávce? V Neratovicích dostali dva kuřáci pokutu

Za pár dnů to bude už sedm let, kdy začal platit zákaz kouření v prostoru celých zastávek veřejné dopravy, nejen pod přístřešky. A stále se najdou kuřáci, kteří na to zapomínají. Dvěma mužům se to při nedávné návštěvě Neratovic nevyplatilo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň