Obětí dodnes neznámého vraha byl manželský pár, jednaosmdesátiletý muž a pětasedmdesátiletá žena, kteří bydleli v poslední chalupě na kraji Dolní Vidimi. Sousedé je tehdy zahlédli naposledy v pátek, jak společně míří do vesnice na nákup. O tři dny poději už byli na místě kriminalisté.

Oba manžele někdo ubodal nožem, nůžkami a šroubovákem. A stejně dopadl i jejich pes. Bylo patrné, že domácnost pachatel prohledával, všude se válely rozházené věci. Dům byl však zamčený a na zasněženém pozemku nezůstaly žádné stopy.

Z Kalendáře nevyřešených případů vydaného policií v roce 2023.Zdroj: Policie ČRPo pachateli tehdy marně pátraly týmy kriminalistů, služební psi i vrtulník. Případ musel být po pár měsících administrativně odložen. Stopy ani další důkazy k žádným zásadním závěrům nevedly. Jak Deníku potvrdil policejní mluvčí Pavel Truxa, nové skutečnosti nebo svědkové se dodnes neobjevili. Nepomohla před lety výzva v televizním pořadu Na stopě ani loňské zařazení vraždy v Dolní Vidimi do Kalendáře nevyřešených případů vydaného policií.

Text v kalendáři uváděl, že k vraždě mělo dojít mezi pátkem 16. a pondělím 19. ledna 2004. Podle informací, které měl Deník a byly zveřejněny na jeho stránkách před dvaceti lety, ve schránce před domem tehdy zůstaly nevyzvednuté sobotní noviny.

Utekly už dvě desítky let, kdy plynula takzvaná promlčecí lhůta, tedy doba, po kterou je vražedný trestný čin podle zákona v Česku postihnutelný. Přesto není vyloučeno, že by kriminalisté mohli případ znovu otevřít. Na povrch by podle Truxy ovšem musely vyplout nové skutečnosti.

Vesničku, kde dnes žije kolem 130 obyvatel, tehdy vražda místních seniorů silně poznamenala. Mnozí si možná na dávný zločin vzpomněli v souvislosti s letošní premiérou filmu Stodolovi o páru vrahů, kteří se zaměřovali právě na seniory. Souvislost s případem v Dolní Vidimi ale jejich řádění nemělo, Stodolovi skončili za mřížemi rok před vraždou na Kokořínsku.