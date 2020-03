Mělnické kulturní centrum spravuje například divadlo. „V našem případě, kdy nejsme souborové divadlo a nemůžeme jednotlivá představení bez poměrně komplikovaných dohod přehazovat na jiné termíny,“ řekla ředitelka centra Radka Kareisová. Navíc nikdo netuší, jak dlouho bude toto opatření trvat. Měsíc? Dva? Těžko říct. „Věnovali jsme se problematice na poradě. Vstupenky na rušená představení a koncerty budeme vracet,“ řekla.

Online reportáž

V případě Mělnického kulturního centra se budou vracet peníze za téměř všechny akce. „Některé třeba nemají návštěvnost sto lidí, ale pokud jsou cílová skupina senioři, tak budou rušeny i ty,“ podotkla k nejohroženější skupině obyvatelstva. Reálně to bude fungovat tak, že lidé budou moci vstupenky vrátit tři dny před plánovaným konáním. „Nemůžeme už dnes vracet vstupné na představení koncem dubna a pak zjistit, že se odehrají, i když se třeba teď domníváme, že tomu tak nebude,“ vysvětlila.

Možná i díky tomu nejsou reakci lidí nikterak nenávistné. „Návštěvníci volají od rána, ale většinou přijímají jak to je,“ uvedla Radka Kareisová. „Vláda dala opatřením jednoznačně najevo, že si přeje, aby lidé zůstávali doma. V tuto chvíli s ohledem na zkušenosti z okolních zemí to nelze rozporovat. Nikdo nevíme, jak se vše bude vyvíjet, nezbývá, než to akceptovat,“ podotkla.

Výběr rušených akcí

Příběhy našich sousedů Mělnicko

KDY: 23. března 15.00

KDE: Masarykův kulturní dům Mělník



S batohem napříč Marokem

KDY: 23. března 18.00

KDE: Masarykův kulturní dům Mělník



Gedeonův uzel

KDY: 18. března 19.00

KDE: divadelní sál MKD Mělník



Láska a párečky

KDY: 26. března 19.00

KDE: Městské kino Společenský dům Neratovice



Film o životě Jiřího Suchého

KDY: 17. března 19.00

KDE: Masarykův kulturní dům Mělník



Burza práce

KDY: 11. 3. 10:00 KDE: MKD, Mělník