Foto: Animované postavičky v galerii Ve Věži? Výstava Jaromíra Plachého vtáhne

Alena Hedvíková Reportérka

Animace, originální pojmenování postav a virtuální svět. To je něco, co může zažít návštěvník galerie Ve Věži v Mělníku. Až do poloviny září si v ní lze prohlédnout expozici animovaných postaviček od výtvarníka Jaromíra Plachého.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava ilustrací Jaromíra Plachého v galerii Ve Věži. | Foto: Deník/Alena Hedvíková