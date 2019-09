Po oba víkendové dny se zvědavci mohou dostat i do míst, která lidé běžně neuvidí, leda by se nechali zaměstnat při údržbě památky. S takovou nabídkou přichází Sázavský klášter, kde bude možno prošmejdit i část půdy a sklepů. Zájemci si však také mohou vyslechnout povídání o tom, jak se žije na hradech a zámcích, když člověk není princezna ani rytíř, ale kastelán, který musí současně vyhovět všem. Dokázat potěšit návštěvníky, zajistit údržbu svěřeného objektu i ochranu jeho vybavení – ale také dobře vycházet s místními strašidly. Hned trojice kastelánů starajících se o památky od Kralovické pahorkatiny, z oblasti Brd i ze Šumavy se v sobotu sjede na Konopiště, aby se vpodvečer s návštěvníky podělila o své zážitky – a třeba i svěřila se svými pocity.

Mimořádná víkendová nabídka památek



* Hrad Křivoklát: Myslivecké slavnosti svatého Eustacha (sobota 14. září)- Myslivost a Křivoklátsko k sobě neodmyslitelně patří. Slavnosti svatého Eustacha propojují kulturní a myslivecké činnosti související s ochranou přírody.

- Během celodenního programu návštěvníci zažijí loveckou hudbu i jízdu. Pro dětské návštěvníky jsou připraveny tematické programy, během dne bude možnost projít si hrad, zhlédnout fotografie lesa a zvěře, připravena je expozice děl Václava Chaloupka a Borise Noska.

- Chystá se také křest nových mysliveckých knih.



* Zámek Konopiště: Krása hradních a zámeckých večerů (sobota 14. září)

- Výjimečná událost, která zavede návštěvníky do gotického paláce zámku Konopiště, kde se setkají s kastelány z Krakovce, Mníšku pod Brdy a Vimperku a poslechnou si povídání o těch nejzajímavějších okamžicích a událostech ze života na hradech a zámcích.

- Nebudou chybět informace o pořádaných akcích a nejhezčích místech či exponátech na těchto objektech.

- Začátek v 18 hodin, předchozí rezervace nutná.



* Zámek Hořovice: Dny zámecké kuchyně (sobota, neděle 14. – 15. září)

- Možnost navštívit zámeckou kuchyni, která bude vonět pokrmy připravovanými podle starých zámeckých jídelníčků. Zavoní speciální pivní polévka pro šestinedělky nebo oblíbená knížecí paštika.

- Mimořádná prohlídka zaměřená na gastronomii na zámku v době počátku 20. století seznámí s chodem panského sídla od ranních hodin při snídani po odpolední čaj a společnou večeři. Prohlídka povede kolem jídelního výtahu, malé jídelny se snídaní, knihovny s odpoledním čajem, ložnice se snídaní, salonu s ukázkou nápojového skla, velké jídelny s bohatou slavnostní tabulí, oválné knihovny s ukázkou stolování v přírodě, herny a dále modrým salonkem s ukázkou teplých nápojů do ložnice s prostřeným postním stolem.

- Prohlídka s odborným výkladem o stolničení potrvá 90 minut.



* Zámek Mníšek pod Brdy: Dny evropského dědictví (sobota, neděle 14. – 15. září)

- O prvním víkendu Dnů evropského dědictví si návštěvníci mohou prohlédnout reprezentativní prvorepublikové salony.

- Druhý víkend v rámci Dnů evropského dědictví nabídne správa zámku prohlídky soukromých prvorepublikových salonů.



* Sázavský klášter: Kam se běžně nechodí aneb od sklepů, přes půdy na vyhlídkovou věž (sobota, neděle 14. – 15. září)

- U příležitosti Evropských dnů kulturního dědictví zve klášter po oba víkendové dny na netradiční prohlídky s vyprávěním zkušeného průvodce.

- Během 90 minut návštěvníci prozkoumají klášterní sklepení, krovy střech klášterního konventu, objeví zapomenutý erb a pokochají se vyhlídkou do krajiny z neorenesanční věže nad konventem.

- Rezervace nutná; z bezpečnostních důvodů přístupné dětem až od 10 let. Nevhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Prohlídky začínají v sobotu i v neděli v 10.00, 11.45, 13.45 a 15.30.



* Hrad Točník: Indiáni na Točníku (sobota, neděle 14. – 15. září)

- Příležitost vydat se s dětmi na hrad Točník mezi indiány, stát se jedním z nich (a domů se vrátit s indiánským malováním na tváři a spoustou nových zážitků).

- Návštěvníky čeká několik zkoušek – a po jejich zdolání titul pravého indiánského bojovníka. Bojovníkem se může stát i maminka a tatínek. Ověří si svou mušku v lukostřelbě, protáhnou nohy v Setonově běhu, prověří znalosti přírody třeba při stopování zvířat. A naučí se rozdělat oheň bez sirek, aby se mohli zúčastnit soutěže.



Zdroj: Národní památkový ústav