Bublinový mág během svého unikátního vystoupení s názvem Duhové bubliny předvedl, co vše je možné s bublinami podniknout. Diváci mohli obdivovat křehký svět bublin ve všech možných barvách, v nejrůznějších velikostech, obměnách a tvarech. V parku létaly bubliny kouřové, obří, duhové a součástí bublinové show byl i workshop pro děti.

Václav Strasser je profesionální mim a bublinkář, autor několika celovečerních představení a filmových scénářů beze slov. Se svým krásným pomíjivým uměním sklízí úspěchy i v zahraničí. Po využití Duhových bublin v některých hrách začalo představení žít svým vlastním životem a hraje se stále ve všech státech Evropy. Bubliny byly využity mimo jiné i ve známém filmu z roku 2005 Příběhy obyčejného šílenství.

Václav Strasser prezentoval Českou republiku na festivalech celé Evropy. Na otázku, kdy se setkal poprvé profesionálně s bublinami, Václav Strasser odpovídá: „Téměř 42 let hraji pantomimu a po deseti letech jsem poprvé použil bubliny ve svém představení. Zjistil jsem, že je v tom velký potenciál, baví to děti i dospělé. Takže jsem vystupoval pět let v nočním klubu Alhambra každý den a měl jsem tam osmiminutový výstup s bublinami a postupně se mi to rozrostlo na celé divadelní představení“. Na bubliny si mim vyrábí svoje vlastní směsi, v úterý měl připraveny čtyři, a jak sám říká, vaří si je sám.

Marta Dušková