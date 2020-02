Masopustní průvod prošel obcí po trase dlouhé cca 3,5 kilometrů za doprovodu muziky a tradičně navštívil jako každý rok i několik domácností. Během trasy se k průvodu připojovali další dospělí a děti s maskami i bez.

Cílem průvodu bylo místní hřiště, kde kulturní program pokračoval obžalobou a Laufr společně s masopustním průvodem obžaloval viníka za všechno zlé, co se událo v uplynulém roce a symbolicky se porazila kobyla. Následné oživování poražené kobyly lahvičkou silného moku vyvolalo u desítek přihlížejících smích.

Na hřišti byly připraveny tradiční zabijačkové hody, teplé nápoje a sladké pečivo a všichni účastníci si mohli užít příjemné posezení s hudbou. Masopustní zábava, kde k poslechu a tanci hrála reprodukovaná hudba, končila okolo deváté hodiny večerní.

Název masopust je možná trochu zavádějící, protože doslovně znamená opustit maso či dokonce půst, a přitom je to doba, kdy si i naši předkové dopřávali hojně masa, slavili a hodovali. Byl to čas domácích zabijaček a často i svateb. Dokonce i doslovný překlad slova karneval znamená maso odlož. Vztah slova masopust k výrazu půst je jen zdánlivý a jedná se o pouhou podobnost. V dnešní době se označuje slovem masopust období od Tří králů do Popeleční středy, která vychází každý rok na jiné datum. Letos Popeleční středa vychází na 26. února, a na ni navazuje postní období dlouhé 40 dní a po něm následují Velikonoce.

Ať už je původ slova masopust jakýkoliv, dnes to znamená karneval, zábavu, setkávání, ochutnávání jitrnic, zabijačkového guláše či černé polévky. A samozřejmě masky, tradiční i netradiční.