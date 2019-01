Mělník - Na podiu Masarykova kulturního domu se představí členové Nového divadla Mělník i školáci

Masarykův kulturní dům v Mělníku. | Foto: Deník/Viktor Janovský

Oblíbené Divadelní večery Vladimíra Dědka startují v mělnickém Masarykově kulturním domě už ve středu 2. listopadu.

Nové divadlo Mělník, které slaví 60. výročí od svého založení, letos pro diváky přichystalo malou změnu. Podle předsedy souboru Ivana Neubauera bude totiž většina představení výhradně v režii mělnických divadelníků.



„Právě letos jsme se vzhledem k výročí rozhodli, že Divadelní večery obsadíme sami. Pozvali jsme si jen jediného hosta, jímž je Hudební letňanské amatérské divadlo Praha (HLAD),“ konstatoval Ivan Neubauer.



XI. ročník Divadelních večerů Vladimíra Dědka, které nadšenci z Nového divadla začali pořádat na počest nejvýznamnějšího člena souboru, zahájí ve středu 2. listopadu od 10 hodin zpěvohra Jako v Nebi. Autorské divadlo v podání žáků mělnické Seifertovy základní školy a gymnázia Jana Palacha měli diváci možnost spatřit v polovině letošního června na vyhlášení výsledků soutěže Železný měšťák. „Hru napsal Radek Šlangal. A protože měla úroveň a všem se líbila, nabídli jsme mu, jestli by ji právě při této příležitosti nechtěl zopakovat,“ řekl Neubauer a dodal, že se představení koná netradičně dvě hodiny před středečním polednem, protože si ho užijí především děti z mělnických škol.



Devatenáctset je ta hra plná písniček, kterou do Mělníka v pátek 4. listopadu přivezou členové letňanského HLADu. „I když se to zdá neuvěřitelné, jediný večer bude stačit k tomu, abychom společně prošli celé dvacáté století,“ zvou mělnické diváky na představení, které začne v 19.30 hodin.



Třetím lákadlem Divadelních večerů je zpěvohra na motivy Jiráskových Starých pověstí českých. „Jedná se o autorské divadlo, kde s Radkem Šlangalem v režírování spolupracuje Milada Hluštíková. V Libushi se představí zhruba pětadvacet herců, z velké části děti,“ připomněl předseda souboru.

S Libushí, Tetou, Kazi, Bivojem a Kancem šlechtického původu se seznámí v pondělí 7. listopadu od 10 hodin školní děti, večer od 19.30 hodin pak další návštěvníci Masarykova kulturního domu.



Mělničtí divadelníci u příležitosti šedesátin souboru ve čtvrtek 10. listopadu od 19.30 hodin opráší úspěšnou komedii Prachy, prachy, kterou režíruje syn Vladimíra Dědka Jaromír.



„Představení jsme hráli už před šesti lety a bylo docela povedené, takže jsme ho po letech s částečně novým obsazením obnovili,“ připomněl Ivan Neubauer, jemuž ve hře Prachy, prachy patří jedna z rolí. Právě tímto představením ochotníci ukončí jedenácté Divadelní večery Vladimíra Dědka.

Jako bonus však na Den města, jež připadá na 25. listopadu, chystají premiéru hry Dva na kanapi. Režírování hry, která pojednává o manželské krizi úspěšného právníka a zubařky, si vzal na starosti profesionál Karel Saffin. Opona se zvedne úderem devatenácté hodiny.



Členové Nového divadla Mělník se už pomalu chystají také na Čertování. Dětem se opět ukážou jako Mikuláš, čerti a andělé. „V loňském roce, kdy jsme se k Čertování vrátili, jsme navštívili mělnické obchodní domy, poté jsme se přesunuli do kulturního domu. V letošním roce bychom chtěli namísto do obchodů zavítat dopoledne 5. prosince do některých mělnických základních škol,“ řekl Ivan Neubauer a poznamenal, že vše záleží na tom, jak se divadelníci domluví s řediteli škol a vedením kulturního domu.



PROGRAM

2. listopadu – 10.00 – JAKO V NEBI

– hra se zpěvy v podání žáků Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník

a Gymnázia Jana Palacha Mělníku

4. listopadu – 10.00, 19.30 – DEVATENÁCTSET

– hra se zpěvy, Hudební letňanské amatérské divadla Praha (HLAD)

7. listopadu – 10.00, 19.30 – LIBUSHE – premiéra

– zpěvohra na motivy Starých pověstích českých, Nové divadlo Mělník

10. listopadu – 19.30 – PRACHY, PRACHY – obnovená premiéra

– komedie s téměř detektivní zápletkou, Nové divadlo Mělník

25. listopadu při příležitosti akce Den města Mělníka – DVA NA KANAPI

– premiéra francouzské komedie v podání herců Nového divadla Mělník