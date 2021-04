Dny Kralup se nekonaly už v loňském roce. V dubnu 2020, na začátku pandemie, byly nejprve odloženy, ovšem ani náhradní říjnový termín nakonec nevyšel. Kvůli nemoci covid-19 se však největší kralupské slavnosti neuskuteční ani letos, což samotné organizátory velice mrzí. „Situace je pro nás v současné chvíli neřešitelná. Žádné kulturní akce se nyní nekonají a jen těžko lze předpokládat, že se v tomto ohledu něco zásadně změní za další dva měsíce,“ uvedl Robin Janoš, ředitel KaSS Vltava.

I kdyby se situace kolem pandemie zlepšila a došlo k zásadnímu rozvolnění vládních nařízení, je zřejmé, že by takto náročnou akci nebylo možné zorganizovat během několika dní.

Obdobně vidí celou situaci i kralupský starosta Marek Czechmann (za STAN). „Bylo jen otázkou času, kdy toto rozhodnutí oficiálně oznámíme. Pokud se situace kolem koronaviru výrazně zlepší, chtěli bychom v létě uspořádat alespoň několik menších kulturních akcí, které by byly dílčí náhradou za neuskutečněné Dny Kralup,“ řekl starosta.

A právě tímto záměrem se začal zabývat tým z KaSS Vltava. Pracovně se nazývá Kralupské kulturní léto a jeho obsahem by měl být výčet několika menších akcí, které by byly v ideálním případě rozprostřeny po celém městě. Hlavním cílem je vytvoření jakýchsi víkendových oslav v malém měřítku, přičemž prostor by při těchto dnech dostali především místní umělci.

„Mohu potvrdit, že se přípravou víkendových programů začínáme zabývat. Samozřejmě je otázkou, jaká budou v srpnu platit opatření, jestli bude vůbec možné obdobné akce pořádat. Vše ale nasvědčujete tomu, že by měla být v létě situace daleko příznivější. Chceme být proto připraveni,“ vysvětlil Janoš.

Slavnosti Dny Kralup 2019

Den bezpečnosti, který se v rámci Dnů Kralup konal v roce 2017