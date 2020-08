Dotýkat se muzejních exponátů je na výstavě Imaginárium povoleno

Regionální muzeum Mělník patřilo ve čtvrtek 30. července tvořivé muzejní dílničce ve znamení dřeva. Dílnička pod vedením muzejní pedagožky Jitky Králové byla doprovodným programem k právě probíhající výstavě Imaginárium bratří Formanů, která zavádí návštěvníky do tajuplného divadelního a výtvarného světa přátel Divadla bratří Formanů. Do světa fantazie. A Jitka Králová to s dětmi umí.

Regionální muzeum Mělník patřilo ve čtvrtek 30. července tvořivé muzejní dílničce ve znamení dřeva. | Foto: Marta Dušková

„Proč by kočka nemohla mít zelený ocásek? Jsme přece ve světě fantazie,“ odpovídá pedagožka na zvídavé otázky dětí. V malém sále muzea byla podlaha plná dřevěných komponentů, lepidel a dalších nezbytností, ze kterých si nejen děti, ale i maminky vyráběly dřevěné hračky, které si pak odnášely domů. Samotná výstava je plná dřevěných loutek, hraček, objektů a obrázků a připomíná dávno zapomenutý um a fantazii řemeslníků a umělců, kteří tvoří svůj svět fantazie vlastníma rukama. V dílničce přetvářely děti svoji vlastní fantazii do dřeva. „Do muzea na dětské výstavy chodíme pravidelně a moc se nám tady líbí, a moc milujeme velikonoční a vánoční jarmark. Myslím si, že je to moc hezky dělané pro děti. Já jsem tady dnes se svým dítětem, ale muzeum doporučujeme dál a přibíráme s sebou další kamarádky s dětmi a moc si to tady užíváme,“ říká jedna z maminek z Mělníka. V chloumeckém lese opět řádí kůrovec, kalamita ale nehrozí Přečíst článek › Výstavě Imaginárium patří oba výstavní sály muzea a ojedinělá je v tom, že dotýkat se exponátů je povoleno, vlastně je to nutné, a tak mohou děti i dospělí zkoumat, hrát si i objevovat. Výstavu je možné navštívit až do 4. října a prožít tajuplný svět divadla, vnímat všemi smysly i vlastníma rukama. A stačí se pozorně dívat a splnit deset soutěžních úkolů a tím pádem se zúčastnit soutěže o originální grafiku Matěje Formana a dřevěné autorské hračky, která byla v souvislosti s tajuplným a veselým světem bratří Formanů a jejich přátel vyhlášena. Také vstupní prostory patří výstavě a návštěvníky vítá expozice fotografií s názvem Svět zvířat, které zachycují fauny z různých částí světa a autorkou je ředitelka muzea, a i cestovatelka Miloslava Havlíčková.

Autor: Marta Dušková