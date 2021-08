Problémy s covidem umožnily v loňském roce uspořádat pouhý jednodenní a vpravdě opravdu rodinný festiválek s tuzemskými interprety, letos dostal Rock for People přívlastek Hope, a naopak na něm vystoupili především zahraniční umělci.

Na dvou pódiích to nakonec bylo na třicet hudebních projektů z Itálie, Švédska, Německa, Francie, Švýcarska, Holandska a Ameriky, na třetí scéně ve stanu, kterou v poháněl vodíkový generátor se střídali stand up komici s třeba novinářem Jindřichem Šídlem nebo politikem Martinem Bursíkem a rozhodně nehovořili do prázdného prostoru, lavičky byly téměř vždy zaplněné.

Roli největšího taháku v pátek bezesporu splnila italská kapela Mâneskin, vítěz Eurovision Song Contest, na níž byl před pódiem největší kotel fanoušků, v sobotu pak švédská rocková legenda The Hives, která nastoupila v bílých oblecích a její zpěvák co chvíli skákal mezi fanoušky.

Ve dvou programových dnech si ale našel svoji hudební vlnu každý, počínaje tvrdým hardcorem až po elektroniku a kvalitní pop.

V závěru festivalu jeho ředitel Michal Thomes odhalil překvapení na příští rok, kdy se rozroste dokonce na čtyři dny. A už tuto sobotu se ve vzpomínkách můžeme vrátit opět k prazákladům, když v Českém Brodě Na Kutilce na jednodenním festivalu zazpívá Marie Rottrová a zahrají třeba Tři sestry, Krausberry nebo Vypsaná fiXa.