Mělník /ROZHOVOR/ - V sobotu odpoledne se v kulturním domě koná festival Expediční kamera.

Expediční kamera | Foto: archiv pořadatele

Mělník je jedním z pětapadesáti měst v České republice, do kterých zavítá festival dobrodružných a cestovatelských filmů Expediční kamera. Mělnická část festivalu se koná v sobotu od 14 do 22 hodin v Masarykově kulturním domě. Hlavní pořadatel Dan Hála říká, že festival chce oslovit publikum i v malých městech a nabídnout jim přednášky a hudební vystoupení místních muzikantů.

Můžete v krátkosti představit festival Expediční kamera?

Před několika měsíci mi zavolal kamarád David Gladiš, že by se mnou chtěl mluvit. Byl to rozhovor o několika zajímavých filmech, které jsme viděli na velkém Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Diskutovali jsme o tom, že když někdo není nezávislý či není objíždění velkých festivalů jeho prioritou, nemá vůbec šanci tyto výtečné filmy vidět, ani zažít tu správnou festivalovou atmosféru. Slovo dalo slovo a na světě byl putovní filmový festival Expediční kamera.

Co je úmyslem festivalu?

Cílem festivalu není přitáhnout lidi z celé republiky do několika velkých měst, ale naopak roztáhnout křídla a doletět i do menších měst a obcí. Festival Expediční kamera je projektem, jehož konstrukcí je vytvořit poutavý a zajímavý soubor filmů, který bude k dispozici místním pořadatelům v jednotlivých místech konání festivalu. Tito pořadatelé z dané nabídky filmů sestaví svůj vlastní osobitý program, který mohou okořenit i přednáškami významných cestovatelů nebo uspořádáním afterparty s místní hudební skupinou. V Mělníku je vedle mne místním pořadatelem ještě Jana Kaňková a spolupořadatelem mělnický Masarykův kulturní dům.

Na jaké filmy se může mělnické publikum těšit?

Doufám, že to nevyzní neskromně, ale myslím, že se má mělnické publikum skutečně na co těšit. Mělnické konání jsme s Janou Kaňkovou pojali skutečně velkoryse. V programu představíme téměř všechny filmy, které festival nabízí. Filmy české produkce Hliněná řeka, Expedice Dhaulágiri – Makalu 2008, ale i zahraniční filmy jako je brazilská Uruka nebo slovenský Bhútán – Hĺadanie šťastia či bestseller ze Spojených států amerických The Sharp End.

Kolik filmů dohromady promítnete?

Mělničtí diváci se dnes odpoledne a večer mohou těšit na sedm dobrodružných a cestovatelských filmů. V programu jsou připraveny dále tři zajímavé přednášky a jeden koncert.

Který film z nabídky filmového festivalu Expediční kamera je takzvaně „nejsilnější“?

Kromě jiného je mým úkolem zpracovávat výsledky ostatních promítání filmového festivalu Expediční kamera, Proto dobře vím, že divácká úspěšnost mezi výše uvedenými filmy je víc než vyrovnaná. Můj subjektivní názor se kloní k filmu Hliněná řeka či Bhútán – Hĺadanie šťastia.

Jeden z filmů – Slzy Konga není vhodný pro děti, proč?

Film Slzy Konga je dokumentem s velkým morálním apelem. Je to film o následcích jednoho z nejhorších válečných konfliktů v novodobých dějinách světa. O válce, o které mnozí z nás ani nevědí. Přesto zmařila několik miliónů lidských životů. Film se zaměřil na bezvýchodnou situaci morálně i fyzicky zneuctěných konžských žen. Tento film zcela vybočuje z koncepce festivalu, ale život na téhle planetě není jen o zábavě a není pro českou populaci dobré před tím zavírat oči. Proto i my riskujeme ohromení diváků bezmeznou brutalitou a bezohledností této výpovědi.

Co ostatní filmy? Mohou na odpolední program vyrazit například rodiny s většími dětmi?

Zcela jistě ano. Pevně doufám, že tam budou i ty moje (smích). Myslím si, že dětská mysl se formuje od útlého dětství. Proto, kdo chce mít doma pecivála sedícího celé dny u počítače, neměl by ho zcela jistě brát na náš festival. Všichni ostatní jsou vítáni. Jak jsem naznačil mám také větší rodinu a snad pro to i pochopení, a tak jsme se s Janou Kaňkovou dohodli, že snížené vstupné bude platit nejen pro děti, studenty a důchodce, Ale i pro rodiny s dětmi. Tak, aby Expediční kamera byl festival pro všechny a nejen pro ty „co na to mají“.

Součástí festivalu jsou také přednášky cestovatelů. Kolik přednášek jste připravili? Čeho se budou týkat?

Přednášet budou zajímavé osobnosti Mělníka, kteří v živých přednáškách představí své výpravy za svobodou, dobrodružstvím i poznáním. Asi nejznámějším z našich přednášejících mělnických rodáků je Petr Slavík, který svojí fotografickou tvorbou dosáhl významných mezinárodních úspěchů a je zvaným hostem na českých cestovatelských a fotografických fórech. Pro mělnickou Expediční kameru si připravil přednášku o fotografování v pralese při realizaci projektu Tarsius.

A další přednášky?

Určitě nejznámějšími přednášejícími na Mělníku budou Martin Medek a Martin Novák. Že smělé výpravy a dobrodružné zážitky nevymřeli ani v době internetových encyklopedií a satelitní fotografie, vám představí dvojice mladých cestovatelů. Posluchačům budou vyprávět o putování po divoké Sibiři. V neposlední řadě přijede kamarád Olda Šlégr, který je významnou osobností v umělecké i filmové komunitě severovýchodních Čech. Ve svých fotografiích i ve svém osobitém a humorném vyprávění vás provede Grónskem.

Návštěvníky čeká také hudební produkce. Co uslyší?

Pro večerní průběh festivalu jsme si připravili zcela specifickou věc. V jednom sále koncert a v druhém sále promítání dokumentárního filmu. Aby životní energie našich diváků zůstala i po festivalu v rovnováze, připravili jsme do malého sálu kulturního domu zajímavý koncert – blues sessions s mladým, ale už celorepublikově známým klavíristou Tomášem Homutou. Na kytaru jej doplní známý kytarista ze Spojených států amerických Dani Robinson.

Co dalšího přiláká tuto sobotu odpoledne mělnické publikum?

Doufám, že to nebude jen ten gulášek, který pro návštěvníky uvařil kamarád. Ani si nemyslím, že by to bylo to pivečko, klobáska či kafe, které pro sobotu připravil provozovatel občerstvení v kulturním domě. Natož pak možnost opéct si špekáček na opravdovém ohni. (nezapomeňte si sebou prut na opékání). Věřím, že návštěvníky přiláká kvalitní program, který je zárukou příjemně prožitého sobotního odpoledne.

Kolik očekáváte návštěvníků?

Víte, že mne mnozí mělničtí varovali, že místní populace je nekulturní a na takovouhle akci nepřijde? Já si to nemyslím. Možná má občas někdo jiný program nebo priority, ale věřím, že když se o akci včas dozví a navíc vstupné nezruinuje domácí rozpočet. Není na místě strach o kulturnost obyvatel města, ze které vzešli lidé jako Petr Slavík, Martin Medek, Martin Novák, aletaké velké osobnosti jako František Fridrich, Viktor Dyk nebo Oldřich Wenzl.