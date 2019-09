Festival zahájilo v 15 hodin hudební vystoupení skupiny Baťa a Kalábůf něžný beat. Poté následoval Ivan Hlas trio, Vladimír Mišík a další známé kapely či osobnosti, jejichž vystoupení přitáhlo desítky návštěvníků, kteří se rozhodli strávit sobotní odpoledne v dobré společnosti a v prostředí, kde pořád dýchá genius loci, atmosféra minulosti.

Obec Hořín každoročně oživuje toto krásné místo hudebním festivalem a tím umožňuje přiblížit se na chvíli minulosti. Festival tomuto místu rozhodně sluší.

Starosta obce Hořín Jaroslav Vrba dodává: „Hořínfest je prvek jiného druhu hudební kultury živé pódiové hudby a snažíme se, aby výběr kapel oslovil více věkových skupin. Místo pro konání je ideální, krásné skoro dokonalé prostředí zámku s výbornou akustikou. Akci pořádáme se svolením majitele pana Lobkowicze a chceme alespoň touto formou zpřístupnit a představit zámek co nejvíce lidem. Přece jen je to nádherná ukázka umění architektů, i když doufáme, že do budoucna bude mít zámek štěstí na opravy, které jsou nutné. Obec se pokusí nalézt společnou řeč s panem Lobkowiczem. Je nám ale jasné, že rekonstrukce zámku není a nebude věc za korunu“.

Zámek Hořín je velmi cenný objekt, který představuje umělecky jednotné architektonické dílo. Dnes je bohužel ve špatném stavu a zámek není veřejnosti přístupný. Volně přístupný je jen zámecký park, kde roste řada cenných dřevin. Rokokový zámek Hořín se nachází na dohled od soutoku Vltavy s Labem a vznikl přestavbou barokního loveckého zámečku ze 17. století. I přes svůj bezútěšný stav patří k nejzachovalejším objektům slučujícím prvky pozdního baroka s raným rokokem.



Zámek je oplocen a střežen volně pobíhajícím psem a na svoji rekonstrukci zatím čeká. V 90. letech byl navrácen mělnické větvi rodiny Lobkowiczů a jeho současným majitelem je Jiří Lobkowicz, který dnes žije na mělnickém zámku. Větší rokokový hořínský zámek, který býval sídlem mělnických Lobkowiczů, se zatím rekonstrukce nedočkal.

Marta Dušková