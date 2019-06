Kralupy nad Vltavou - Jeden ze dvou tradičních každoročních kralupských divadelních festivalů, organizovaný tamním souborem Scéna, se uskuteční v sobotu 22. června v prostoru u informačního střediska a kavárny iCafé pod mostem T. G. Masaryka. Festival Za vodou se letos koná již po devatenácté.

Tradičním účastníkem kralupského divadelního festivalu Za vodou je soubor V.A.D Kladno, jehož členové sázejí většinou na zajímavě zpracovaná regionální témata. Tentokrát však sáhli po díle fiktivního autora. | Foto: Jiří Herain

Odpolední férii zahájí vystoupení hudební skupiny s texty pro děti, komponovanými do příběhu, hraného mezi písničkami. Divadlo 100 opic uvede hru Chytej ušima. Také další představení od 15.30 do 16 hodin je určeno rodičům s dětmi. Studio Damúza z Prahy se následně bude prezentovat poetickou inscenací Ptáček a lev. Bude to hra o vzájemné blízkosti dvou na první pohled odlišných bytostí.