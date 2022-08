Foto: Oslavy dvacetin festivalu Let It Roll pokračují, tentokrát v Mlékojedech

Alena Hedvíková Reportérka

Po beznadějně vyprodaném festivalu v Milovicích už týden před zahájením pořadatelé nabízejí i komornější verzi akce Let It Roll, tentokrát v Beach Parku Mlékojedech na Mělnicku pod názvem The Renegade Festival. Začíná v pátek 19. srpna a hudba tam bude znít až do nedělních ranních hodin.

Z hudebního festival Let it Roll na letišti v Milovicích. | Foto: Deník/Michal Bílek