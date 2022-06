Návštěvníky starších generacích vtáhne výstava zpátky do dětských let. Sbírka sahá až do roku 1955 a nabízí k vidění krom hraček i různé domácí spotřebiče. „Máme rádi tento typ výstav. Každý si tady najde svou hračku, kterou pamatuje z dětství a zároveň může dětem povyprávět, jak to bylo za jejich mládí. Staří si zavzpomínají, děti si pohrají,“ sdělila Jitka Králová, která nastupuje od 1. července do vedení muzea.