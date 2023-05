V prostorách Galerie Středočeského kraje budou představena díla cca. šedesáti umělců, kteří během 80. let na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky.

Výstava Necenzurováno je pokusem ukázat fenomén polského nezávislého kulturního hnutí osmdesátých let. Expozice v Galerii Středočeského kraje představuje sedm tematických okruhů, jejichž označení čerpá z názvů významných nezávislých výstav osmdesátých let nebo důležitých umělecký děl z této doby (Dusno, Oranžová alternativa, Kufrová výstava, Večeřadlo, Dřina, Květinový kříž, Proti zlu, proti násilí, Znamení kříže, Vězeňský obrázek, Vzteklý pes na zeleném pozadí).

Kříž z květů, Krakow, jezuitský kostel /1982/.Zdroj: se souhlasem GASK

Necenzurováno tak v celé komplexnosti prezentuje nejen výtvarné umění vznikající v době komunistického útlaku, ale i dobové fotografie, plakáty a dokumenty z protirežimních happeningů, kufrové výstavy v jejich původní podobě, nezávislé divadlo a mnoho dalšího. Vystavené umění reflektuje nejen jedince a společnost v období represe, ale také zásadní události této doby, jako byla vražda „kaplana Solidarity“ – kněze Jerzyho Popiełuszky, či pokojné protesty v podobě rozkládání květinových křížů na veřejných prostranstvích, kdy při jednom z nich byli zastřeleni tři protestující.

