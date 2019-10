Příběh malého pikolíka Jana Dítěte, který jde za svým velkým snem, ožil na jevišti v podání Divadla A. Dvořáka Příbram. Roli hlavního hrdiny si přímo před očima diváků předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk a Pavel Rímský. V inscenaci hraje devatenáct herců, kteří vystřídají více rolí. Představení se hraje již od roku 2017 a nedělní inscenace byla 29. reprízou.

Na otázku, jak se hraje Hrabal, odpovídá herec Pavel Batěk: „Hraje se dobře, až samozřejmě na jazykové vyjádření. Ale mně se líbí, i když se ty monology někdy těžce pamatují, ale ten jazyk je nádherný. Hrabalovu novelu jsem četl dvakrát a mám ji moc rád. Je nádherná. Přiznávám, že film se mi moc nelíbil, protože tam byl Dítě vykreslen jako takový hajzlík a já myslím, že to tak úplně není. Je to malý člověk, který se chce dostat někam výš a původně to nemyslí zle. Když je odmítán pro svůj malý vzrůst, bere to jako nespravedlnost, ale jde si svou cestou. Prostě malý český člověk, který raději proplouvá jakýmkoliv režimem a jede si svoji lajnu. A to ostatně známe i dnes.“

Nedělní inscenace, ve které zazněla autentická nahrávka hlasu Bohumila Hrabala, byla nevšedním a nezapomenutelným divadelním zážitkem, což ocenili diváci velkým potleskem ve stoje při závěrečné děkovačce všech protagonistů.

Marta Dušková