I když její nabídku omezila opatření proti koronaviru, v netradičním čase přivítá návštěvníky řada středočeských památek.

Program vrcholí uprostřed noci

Tomáš Pospíšil z Národního památkového ústavu nicméně obzvlášť zve právě za Valdštejny do Mnichova Hradiště. Tam se přitom zdaleka nechystá jen slavnostní otevření stálé expozice s označením Paměť rodu přetrvá, která je rozšířením výstavy nazvané Poslední odpočinek Albrechta z Valdštejna. Připomíná jak slavného vojevůdce éry třicetileté války, tak i další významné osobnosti rodu.

„Od 18 hodin otevíráme rozšířenou expozici u ostatků Albrechta z Valdštejna, od 19 hodin začnou módní přehlídka kostýmů, ukázky tanců a další,“ zve Pospíšil k návštěvě. A z jeho slov plyne, že uprostřed víkendu zřejmě mnozí z návštěvníků půjdou spát pozdě. Hodinu před půlnocí totiž vypukne velké finále – s barokním ohňostrojem a průvodem všech kostýmů.

I četné další památkové objekty – a nemusí vždy jít jen o typická šlechtická sídla – se v rámci Hradozámecké noci představí nejen v netradiční době, ale i nezvykle. Nepůjde přitom jen o noční a speciální kostýmované prohlídky, občas oživené hudebním programem, tanečními vystoupeními či šermířskými bitkami. Nabídka bude rozmanitá: někde ohňová vystoupení, jinde zámecké interiéry v mihotajícím se světle svíček – nebo třeba dobová kuchyně. A třeba klášter v Sázavě na Benešovsku chystá dokonce zážitkovou hru s indiciemi, které možná pomohou najít poklad. To však bude až mezi desátou večer a půlnocí. Již od dopoledne však klášter nabídne program připravený archeology a večer bude následovat koncert irské hudby inspirované muzikou Keltů.

Překvapivé zážitky i poznatky

Jedinečné zážitky však nechystají pro návštěvníky pouze týmy památkových objektů ve správě státu. I soukromí vlastníci chystají mimořádnou nabídku jen pro tento večer a noc. Třeba zámek Loučeň na Nymbursku nabídne speciální prohlídky až do svítání; od odpoledne až do šesté ranní. A pro ty, kterým by se pak už nechtělo cestovat domů, promění část zámeckého v kemp pro stanaře nebo umožní přespání v oranžerii.

Vedle maratonu speciálních prohlídek zde na návštěvníky čeká seznámení s novou prohlídkovou trasou Příběh automobilu, které mimo jiné představuje, jak k rozšiřování automobilismu přispíval život na šlechtických sídlech a jak obyvatelé zámků Loučeň i nedalekého Stránova byli spjati s automobilkou Laurin a Klement, založenou v Mladé Boleslavi v roce 1895. Kastelán Vratislav Zákoutský v té souvislosti připomíná, že vliv šlechty na rozvoj průmyslu je přehlížen – a pohled na skutečný chod dějin, bez ideologie a postavený na faktech, překvapí.

Kam za programy Hradozámecké noci

- Zámek Březnice

- Hrad Český Šternberk

- Zámek Hořovice

- Hrad Karlštejn

- Zámek Konopiště

- Hrad Krakovec

- Hrad Křivoklát

- Zámek Loučeň

- Zámek Mělník

- Zámek Mnichovo Hradiště

- Zámek Mníšek pod Brdy

- Zámek Radim

- Klášter Sázava

- Zámek Stránov

- Hrad Točník

- Zámek Zruč nad Sázavou

- Zámek Žleby

- Hrad Žebrák



Zdroj: Národní památkový ústav; podrobný program na www.hradozameckanoc.cz