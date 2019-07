Nastala hlavní sezona hudebních festivalů – a přesně v tomto duchu se nesou aktuální tipy Středočeské centrály cestovního ruchu na plánování volného času.

Výjimka však přesto existuje: k pořádné náloži hudby přibalila Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály ještě pozvání na Mladoboleslavsko, jež hostí – společně s Libereckem – od pátku do neděle Rally Bohemia. „Soutěží se v následujících kategoriích: Mistrovství České republiky v rally, Mistrovství České republiky v rally historických automobilů, Rally Legend a Electric and New Energy Championship neboli ECO Rally,“ upozornila Kubíčková, že nejde o jediný závod. To ovšem fanouškům není třeba zdůrazňovat; motoristická akce již má ve městě automobilů a jeho okolí tradici.