Jinak na tom není ani Pavel Pilař, který je kapelníkem ve skupinách Bonus, Mělnická partička, v dechovce Mělničanka a také vystupuje jako zpěvák a moderátor se Staropražskými heligonkáři. „Od 8. března jsem dohromady přišel o více jak čtyřicet akcí. Nepočítají se mezi ně ale jen ty, které se měly konat na jaře, ale i události původně naplánované na léto,“ předeslal Pavel Pilař s tím, že do konce května nikde nehrál.

Ke koncertům se ale mohl začít pomalu vracet až v červnu. „Konečně jsem zase začal po čtyřech měsících pořádat nedělní odpolední akce pro seniory Dostaveníčko s Bonusem, kam občas pozvu i hosty. Jedna se odehrála například 28. června ve Vehlovicích,“ dodal Pilař, podle kterého se senioři dělí na dvě skupiny. Jedna hudebníkovi každý den volá a snaží se zjistit, kdy se odehraje nějaké vystoupení, jelikož se už chce sejít, zatímco druhá je znatelně zdrženlivější. „Nechal jsem tedy akce až na konec června. Přizpůsobili jsme je a také obstarali dezinfekci. Když občas jezdíme hrát do vzdálenějších lokalit, například do lázní, vezmu ještě pár fanoušků s sebou v dodávce. Od rozvolnění opatření jsem to udělal už dvakrát,“ dodal hudebník.

Ohrožené je také mělnické Vinobraní

Své zkušenosti s hraním po koronavirové krizi má i Bedřich Paleček z hudební skupiny Plus. Její první koncert po rozvolnění se odehrál na mělnické svatbě. Atmosféru na akci hudebník hodnotí velmi pozitivně. „Jinak s Plusem hrajeme spíš přes plesovou sezonu. Co se týče léta, máme tak druhý, třetí rok tři, čtyři kšefty a jinak jsme všechno už zrušili,“ upřesnil Paleček.

K rušení akcí v jeho případě ovšem nedošlo kvůli koronaviru, ale kvůli tomu, že se přes letní měsíce věnuje více své další kapele Baťa & Kalábůf něžný beat, která se zaměřuje hlavně na autorskou tvorbu. „S Baťou většinou hráváme už od května, ale spousta koncertů se kvůli koronaviru zrušila, třeba Pivní festival v Mělníku. Ohrožené je i Vinobraní, kde by se mělo údajně hrát bez pódia, ve stylu pouličních muzikantů,“ připomněl.

Skupina ale stihla natočit pět nových videoklipů v litoměřickém divadle a absolvovat dubnový online koncert Mělník hraje. Na rozdíl od zpěváka, kterého doprovázel na piano, musel mít Bedřich Paleček roušku. „Hraje se v ní špatně, je v ní teplo a nedá se v ní moc dobře dýchat. Zpívat další vokál nepřipadalo vůbec v úvahu,“ popsal hudebník.

Naplánované koncerty má stále také skupina Druhej dotek, která kvůli koronavirové krizi přišla asi o dvě vystoupení. „Pro nás je to ale zanedbatelné množství,“ poznamenává její manažer Luděk Dvorský s tím, že skupinu nyní čeká první vystoupení od rozvolnění opatření. Jeho pohled na věc se spíše optimistický. „Myslím si ale, že vše bude probíhat jako předtím,“ řekl.

