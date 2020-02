/FOTOGALERIE/ V Regionálním muzeu Mělník byl ve čtvrtek 27. února zahájen první den dalšího cyklu interaktivních programů pro školy, tentokrát s názvem Děti, přišel jara čas aneb jak to bylo u Kudrnů. Vzdělávací programy pro děti jsou určeny pro objednané školy a poběží ve velkém sále muzea celý měsíc až do 27. března.

Žáci se tak seznámí s jarními tradicemi a zvyklostmi. Za přípravou celého cyklu stojí muzejní pedagožka Jitka Králová, která programy s dětmi vede. „Tento projekt je určen pro děti z mateřských škol a pro děti ze základních škol až do 5. třídy. Dávno hrátky pro školy děláme už osmým nebo devátým rokem na různá témata. Jednou jsme v pašijovém týdnu, hrajeme si na Velikonoce, už jsme si hráli i na masopust a letos jsme se posunuli do únorových dní a hrajeme si, jak to bylo o svatého Blažeje, o svatého Matěje, jak to bylo v kuchyni, ve stodole nebo na dvorku, či jak to bylo se zvířaty apod. S odbornou částí mi pomáhá kolegyně etnografka, ale je to hlavně o nočním studiu různé etnografické literatury, abych našla něco, co jsme za těch devět let ještě nezkoušeli, aby to bylo podle skutečnosti a ne vymyšlené. Děti si tentokrát vyzkouší, jaký byl život na venkově.“