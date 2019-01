Mělník -Anketa Deníku o nejoblíbenějšího kantora na Mělnicku Hvězda za katedrou 2011: Romana Niemcová

Učitelka Romana Niemcová byla se svou třídou na škole v přírodě v Kokořínském Dole. | Foto: Deník/ Jiří Říha

„Už jako malá jsem si pořád hrávala na učitelku,“ vzpomíná Romana Niemcová. Dětské hry se nakonec proměnily v povolání, které si nemůže vynachválit.



Už patnáct let učí na mělnickém gymnáziu Jana Palacha, kde jako učitelka po vysoké škole začínala.



A její žáci ze septimy si pro ní letos připravili překvapení. Svou oblíbenou učitelku totiž nominovali do ankety Mělnického deníku Hvězda za katedrou.



„Když jsem se to před pár dny dozvěděla, byla jsem docela vyděšená, bála jsem se, o co se bude jednat,“ říká s úsměvem kantorka a dodává, že po chvilce se její obavy rozplynuly.



„Měla jsem radost. Ne však ani tak z nominace do ankety, jako spíše z toho, že mi na webu začaly nabíhat hlasy. Děti mi říkaly, že pro mě hlasují každou hodinu, což mě potěšilo,“ chválí své žáky Romana Niemcová, jejíž jméno díky nim udává webovému hlasování tempo.



Jako malá si sice Romana Niemcová ráda hrávala s ukazovátkem a dělalo jí potěšení někoho zkoušet. Její cesta ve školních letech ale překvapivě nevedla přímo za katedru.



Oblíbila si květiny a zahradničení. Ze základní školy se proto vydala rovnou na mělnickou střední zahradnickou školu. A po maturitě pokračovala na České zemědělské univerzitě v Praze.



„Zemědělství je ale spíše pro chlapy, takže jsem si při studiu na zemědělce souběžně udělala ještě pedagogické minimum,“ vypráví jedna ze sedmi nejoblíbenějších učitelů Mělnicka.



Na nižším i vyšším gymnáziu učí biologii a chemii. Děti se v jejích hodinách často dostanou do přírody.

„Pokud můžeme, chodíme například Na Polabí nebo do hořínského parku, kde děti poznávají různé rostliny a živočichy,“ říká učitelka.



Každý rok se svými žáky vyráží na školu v přírodě a se skupinou studentů z druhého a třetího ročníku pak na biologický kurz. Letos byli mladí biologové v Českém ráji a děti ze septimy se právě ve středuvrátily z Kokořínského Dolu, kde byly od pondělí.



K dětem, které učí, se snaží přistupovat většinou přátelsky. „Když jde ale do tuhého a překročí hranice, tak se to otočí,“ povídá kantorka, jíž si její žáci váží.



Pak je ale mnohdy složité se po čtyřech letech na nižším gymnáziu rozloučit.



Za pár dní ale školáky a učitele čekají dva měsíce volna. „Na prázdniny se těším jako děti. Za první měsíc si ale odpočinu a v srpnu bych v podstatě mohla jít zase klidně učit,“ dodává učitelka, která chodí do školy s radostí. Učit jí prostě baví.



Romana Niemcová

Je jí dvaačtyřicet let. Žije v Mělníku. Po maturitě na mělnické střední zahradnické škole vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze a současně si doplnila také pedagogické minimum. Už patnáct let učí na mělnickém gymnáziu. Mezi její koníčky patří cyklistika, turistika a zahradničení.