S redakčním objektivem jsme ve středu 9. června navštívili představení belgického žonglérského dua Company scratch.

Vyražte za zábavou!

Mezinárodní festival v Kasárnách je zaměřený na prezentaci současných inovativních představení v oblasti nového cirkusu, na profesionální, často provokativní ale i zábavné projekty s přesahem do současného tance, fyzického, vizuálního divadla a žánrů současné hudební scény. Atraktivní program (viz níže) si můžete až do pátku 11. června užít i vy. Vstupné se neplatí, takže se stačí zvednout a vyrazit směr Karlín! Areál najdete na adrese: Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín.

10. června

18.00 tYhle – Suitcaseboarding

19.00 Eliška Brtnická – Fish Eye

20.00 Cie Scratch – Mousse

21.00 Holektiv – Vrány

11. června

18.00 tYhle – Suitcaseboarding

19.00 Eliška Brtnická – Fish Eye