Petr Baťa je známý a oblíbený muzikant na Mělnicku, bluesman a spolu s ním se na koncertě představil i Ondřej Lhotský hrou na basu. Návštěvníci včetně malých dětí zaplnili celý zahradní prostor nově vzniklé kavárny, která je sama o sobě malým uměleckým prostorem.

Pořadatelem koncertu je v květnu nově otevřená kavárna s názvem Café Živel. Kavárna nenabízí jen běžný sortiment, ale i umělecký prostor. Je plná originálních uměleckých děl, je útulná s vnitřním i venkovním prostorem pro děti a posezením na zahrádce s vyhlídkou na Říp.

A proč zrovna Petr Baťa? „Baťa je silně spjatý s Mělníkem a chtěli jsme ukázat náš nový prostor mělnickým, takže se právě Petr Baťa nabízel. Koncert Petra Bati jsme už měli i v Galerii Ve Věži a koncert měl velký úspěch, takže jsme věděli, že určitě neuděláme chybu, když právě on zahájí naši kulturní sezónu. Další koncert bude v kavárně v září v rámci Mělnického vinobraní a návštěvníci se mohou těšit na písně Jiřího Konvrzka,“ odpovídá na otázku majitelka nové kavárny Silvia Belis.

Kavárna není jen klasickou kavárnou. Nabízí už svým prostorem kulturu a umění. „V kavárně máme stěnu, kde se střídají umělci a vystavují svoje díla. Každé tři měsíce tam budou viset tři díla jiného umělce. Chtěla bych oslovovat především výtvarníky z okolí, které bych ráda propagovala. Jinak to ostatní je stálá expozice, jsou to moje vlastní práce, dřevěné plastiky. Dlouho jsem uvažovala otevřít druhý podnik po zkušenostech s kavárnou v galerii Ve Věži,“ doplňuje výtvarnice a kurátorka galerie Ve Věži Silvia Belis.

Koncept kavárny v galerii Ve Věži se natolik ujal, že by bylo škoda nezkusit to třeba ještě někde jinde. Podle slov výtvarnice a majitelky kavárny po narození syna pocítila potřebu otevřít nějaký prostor pro rodiny s dětmi, které by bylo místem setkávání a prostor v Ostruhové ulici k tomu přímo vybízel. Sousedství antikvariátu knih a gramofonových desek přispívá k variabilitě tohoto uměleckého prostředí.