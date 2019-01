Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Za prožitkovým zpíváním do Kostky

Velvary – Velvarská Kostka bude dnes patřit všem, kteří se chtějí blíže seznámit se svým hlasem, emocemi a muzikalitou. Právě jim je určena dílna, během níž se mimo jiné bude hovořit o odstraňování bloků a ztuhlých návyků. Pořadatelé neobvyklého workshopu tvrdí, že pěkně zpívat dovede každý. Stačí tomu jen trochu pomoci. Začíná se v deset hodin.

Ve Vltavě zazní barokní hudba od A. Vivaldiho

Kralupy nad Vltavou – Kulturní a společenské středisko Vltava na úterý 23. ledna připravuje koncert Mistři italského baroka - pocta A. Vivaldimu v podání sdružení hudebníků sólistů LYRA DA CAMERA, kteří se ve své umělecké činnosti zaměřují na interpretaci komorní hudby především 17. a 18 století, tedy hudbu barokní a klasicistní. V jejich repertoáru však objevíme i novější skladby včetně děl soudobých autorů. Členové LYRA DA CAMERA jsou současně členy význačných pražských hudebních těles a mají za sebou bohatou koncertní činnost nejen v Čechách, ale i na četných zahraničních pódiích. V Kralupech se představí Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová – cembalo, Kateřina Chudobová - flétna a Bledar Zajmi – violoncello. Začátek vystoupení je v 19 hodin.

V knihovně se bude cvičit pes

Neratovice – Se zajímavou akcí přichází neratovická knihovna. Burza nápadů bude tentokrát patřit canisterapii. Ve středu 17. ledna zde svoje umění předvede známá cvičitelka Jana Drvotová, která se svým psem přiblíží výcvik a práci asistenčních, vodicích a terapeutických psů. Zájemci se mohou naučit jak rozpoznat signály vysílané psy a jak správně reagovat při setkání s nimi. Začátek je v 16 hodin. Místa je třeba si předem rezervovat.

Pohádky z mechu a kapradí stále baví

Neratovice - Kdo by neznal sympatické skřítky Křemílka a Vochomůrku a jejich dobrodružství. Populární Večerníčky již viděly již celé generace. A nyní je bude možné vidět „na živo“. Malý sál Společenského domu přivítá soubor pražského Nezávislého divadla, jenž dnes od 15 hodin představí tyto velké kamarády, kteří neudělají bez sebe ani ránu.

Ohlédnutí Petra Pěnkavy v mělnickém muzeu

Mělník - Oblíbený šemanovický výtvarník Petr Pěnkava se opět vrací do zdejších prostor Regionálního muzea Mělník. Již popáté se návštěvníci pobaví nad olejomalbami plnými vtipu a barev. K vidění bude průřez autorovou tvorbou od jeho počátků až do současnosti. Nebudou chybět ani obrazy premiérové. Nápaditý humor Petra Pěnkavy dokazují i názvy jednotlivých děl jako například „Turistická stezka pro trpaslíky“, „Čajový servis pro leváky s univerzální cukřenkou“, „Ti co nekradli“ a „Ti co kradli“. Více jak padesát pláten bude možné zhlédnout po celý měsíc od 18. ledna ve Velkém sále, kde také od 17 hodin proběhne vernisáž této jistě pozoruhodné výstavy.

Šokující příběh velkého básníka

Mělník - Masarykův kulturní dům uvede představení, jež je určeno především pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky, avšak samozřejmě i pro veřejnost. Symbolický děj plný překvapení se odehrává v předpeklí pro narkomany, kde dva mladší básníci Paul Verlaine a Arthur Rimbaud posmrtně objeví své knihy hříchů. V nich čtou historii vlastních životů a hlavně vzpomínají na svého předchůdce a přítele Charlese Baudelaira. Tato hra je poučným vyprávěním o souvislostech životů prokletých básníků, kteří jsou zakladateli novodobé poezie. Hra je určena především pro studenty středních škol, jako průvodce uměním počátku 19. století, a také varováním proti drogovým závislostem a jejich následkům. V hlavní roli se představí Jan Potměšil, a to ve čtvrtek 18. ledna od 10 hodin.