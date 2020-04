V Mělníku panuje přesvědčení, že ještě během června se žádná událost neodehraje. „Nejsme schopni to ale odhadnout, nicméně počet návštěvníků je pochopitelně poměrně omezený,“ uvedl starosta Ctirad Mikeš. Město počítá s událostí koncem července, kdy by vystoupili bratři Formani na Náplavce. „Bude ale záležet na tom, kolik bude moci přijít návštěvníků,“ podotkl.

Město ale čeká ještě rozhodnutí, zda se odehraje Mělnické vinobraní. To se má sice odehrát až v polovině září, ale přípravy by se musely odstartovat již nyní. Definitivní rozhodnutí má padnout až po 20. květnu, kdy bude jasné, jak to s akcemi bude. „Posunuli jsme termín registrace stánkařů. Původně měl být 1. dubna, poté 1. května a před týdnem jsme ho posunuli až na 1. června. Čekáme, jak se vyjádří krizový štáb,“ uvedl Petr Volf, hlavní manažer události. „Iluze si nedělám, zatím vyčkáváme, stejně jako největší partneři, se kterými jednáme,“ podotkl. Přesto ale nezaznamenali, že by stánkaři „preventivně“ svoji účast rušili. „Právě naopak, někteří nezaznamenali odklad registrace a už se hlásili dopředu, že přijedou,“ uvedl Petr Volf. Zájem prodejců tedy je, návštěvníků také – záleží ale na opatřeních, která budou platit.

Stejně tak není rozhodnuto v záležitosti Mělnického kulturního léta. „Zatím jej plánujeme, ale uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Něco by se mělo odehrát v srpnu, ale záleží, jaká přijdou rozvolnění, jestli program bude přijatelný, abychom splnili omezení,“ řekl starosta Ctirad Mikeš. Drobnější akce by se teoreticky mohly odehrát, pokud bude vývoj pandemie příznivý; velké akce na náměstí ale zřejmě nebudou. Vše je s otazníkem.

Situace ale není lepší ani v dalších městech, která plánují své tradiční velké akce. Třeba Neratovice každý rok pořádají velké městské slavnosti na náměstí. Stejně jako u jiných akcí, i tady není jasné, zda se budou moci odehrát. „Čekáme. Nedávno jsme se kvůli tomu sešli. Akci jsme ještě neodvolali,“ řekl neratovický starosta Roman Kroužecký. Město tak hledá ten moment, kdy se ještě dá plánovat akce a investovat do příprav peníze a energii a kdy bude lepší akci dovolat. Zatím se ale ještě neví.

Ve Mšeně se odehrává Festival Plovárna, kam chodí fanoušci muziky country a bluegrass. Odehrává se ale na tamějším koupališti, kde je situace složitější ještě o to, že vlastně na akci platí dvoje omezení: jednak o tom, kolik lidí se může sejít, a ještě na areál plovárny. „Čekáme, jaká pravidla teprve vzniknou pro koupaliště a kulturní akce,“ okomentoval současnou nejasnou situaci starosta Mšena Martin Mach.