Na krásném barokním zámku v Mělníku se od 12. července chystá první ročník Letní scény Zámek Mělník v produkci holešovického Divadla Na Maninách. Nabízí celou škálu komedií a špičkových herců jako například Otakara Brouska, Janu Janěkovou, Jitku Čvančarovou, Miroslava Táborského, Jitku Ježkovou a mnoho dalších.

Mělnický zámek v noci. | Foto: Archiv Deníku

15. července vás rozpláče mělnická rodačka Jitka Čvančarová v adaptaci amerického oscarového filmu Cena za něžnost. O den později vás rozesmějí Otakar Brousek s Pavlem Baťkem v černé komedii Hra se smrtí, která měla 30. května premiéru, při které se hercům nepodařilo vystřelit z pistole, a proto museli improvizovat. „Zachraň se, kdo můžeš. Už bylo několik takových podobných situací, kdy to herci nevystřelilo. Dokonce se vypráví historka – Pan Vojta, takový báječný herec z národního divadla, se rozběhl, kolegu nakopl, ten se skácel. Pan Vojta to chtěl zachránit: „Ta špička byla otrávená.“ Co mu zbývalo no,“ popisuje divadelní historky režisér Tomáš Vondrovic.