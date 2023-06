/FOTOGALERIE/ Patří mezi uznávané umělce. Malíř Petr Polášek zahájil výstavu obrazů v Kralupech nad Vltavou. V Pasger Cafe Bistro je od pátku 26. května k vidění na dvacet portrétů světově známých známých osobností. Vernisáž zahájil herec Pavel Trávníček.

Výstava malíře Petra Poláška byla zahájena v Kralupech nad Vltavou | Video: Otto Pilz

Díla pražského malíře je možné na výstavě i koupit. Mezi nejdražší se řadí postava s Avengers Thor, který byl podle Poláška technicky nejtěžší a je to na obraze na první pohled znát.

"Na výstavu jsem se připravoval tři roky. Některé obrazy jsou starší, jiné novější. Plánuji postupně portréty obměňovat, aby se lidem díla neokoukala," uvedl malíř, který je známý nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Vystavoval ve Vídni, Německu i v New Yorku.

Do kralupského podniku si ho vybrali majitelé. "Do bistra hledali výtvarného umělce. Do výběrového řízení se přihlásilo třicet umělců a vybrali si mě," odpověděl malíř Petr Polášek na otázku, jak se jeho obrazy ocitly v Kralupech nad Vltavou.

Čtyřicetiletý umělec vynikal už jako malý, když vyhrával v různých výtvarných soutěžích. První díla byla právě portrétní malba a kresba. Největším vzorem Poláčka byl jeho otec, později vzhlížel k malíři Janu Skořepovi, který se stal na nějaký čas jeho učitelem.

"V roce 2007 jsem spolupracoval s Gottlandem, pro který jsem namaloval obraz „Karel Gott s paletou a štětci“. Dílo se stalo hlavním poutačem a logem Gottland Tour, které bylo vystaveno v Bohemia National Hall v New Yorku," popsal jeden ze svých největších úspěchů své kariéry Polášek.

"Má tvorba je velice všestranná. Počínaje portréty, malbou zvířat, krajin a v neposlední řadě také 3D malbou, jež zdobí bezpočet interiérů například v obchodní pasáži Kotva v Praze nebo billboard pro mezinárodní firmu Grand Vital," popsal svá díla malíř s tím, že zatím neprozradí, kde se dále bude možné jeho díla vidět. "Zatím je to v řešení," dodal závěrem.