Mělník/ „Hudbě se věnuji od devíti let, začínala jsem na zobcovou flétnu ve čtvrté třídě a po dvou letech jsem pak přestoupila na příčnou flétnu,“ říká devatenáctiletá studentka mělnického gymnázia Pavlína Šourková, která nejraději hraje francouzskou modernu takzvaného Impressionismu.

Pavlína Šourková | Foto: Deník/ Jiří Říha

Za svůj dosavadní hudební život studentka mělnické základní umělecké školy hrála skladby od více autorů. Nejvíce ji však vynesla skladba Fantaisia, kterou složil Georges Hüe, tuto skladbu hrála celých devět minut na letošním krajském kole soutěže základních uměleckých škola ve hře na dechové a bicí nástroje v Kolíně.



Za skvělý výstup si od posuzující poroty vysloužila první místo s postupem do celostátní soutěže, což považuje za svůj největší dosavadní úspěch. Mělnické základní umělecké škole svým umístěním talentovaná hudebnice zajistila druhý historický postup do republikového kola v kategorii dechových nástrojů.



„Pavlína byla už před třemi lety v krajském kole druhá. S triem se dostala na první místo v kraji a za čtyři roky měla přes padesát veřejných vystoupení,“ popsal úspěchy mladé hudebnice učitel základní umělecké školy Zdeněk Němec.



Pavlína nemá vyhraněný styl hudby, poslouchá téměř všechno, ale přece jen má radši spíše rockovou hudbu. „Opravdu ráda mám britskou skupinu Jethro Tull. Trochu mě asi ovlivnilo, že je hlavní zpěvák flétnista,“ přiznala Pavlína.



Když se muzikantka zrovna nevěnuje hudbě, tak ráda čte, chodí do přírody, má vlídný vztah ke zvířatům a zajímá ji biologie. Té by se také chtěla v budoucnu věnovat na vysoké škole.



Na muziku Pavlína nezanevře. „Hudbě se budu věnovat dále. Ráda bych hrála třeba v orchestru nebo big bandu,“ říká.

Hudba provází celou její rodinu. „Maminka hrála na housle, myslím, že docela dobře. Taťka si pobřinkával na kytaru a děda má hudbu také hodně rád, už léta zpívá ve sboru,“ dodala Pavlína.