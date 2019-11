Mělnický koncert připomene Petra Hapku

Bude tomu pět let, kdy zemřel populární zpěvák a skladatel Petr Hapka, jehož písňová a scénická tvorba se umělecky řadí mezi to nejlepší, co v české hudební oblasti za posledních několik desítek let vzniklo.

Petr Hapka | Foto: Deník/Jiří Koťátko