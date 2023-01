Neřadím se do žádného směru a dění ve výtvarné tvorbě nesleduji. Žena Ondřeje Suchého Johana, o mých obrazech říká „… ono je to tak pěkné proto, že nejsi ovlivněn žádnou výtvarnou školou…“. To, co maluji, bych nazval přirozenou tvorbou. Snažím se malovat tak, abych po svém, co nejlépe a v rámci možností vyjádřil to, co chci přes plátno sdělit. A asi to nebude špatné. Utvrzují mě v tom i milá sdělení v návštěvních knihách u příležitosti výstav nebo vzkazy na web. stránkách: penkava.semanovice.cz na kterých mám svou soukromou galerii obrazů s otvírací dobou „nonstop“ a zdarma. Jinak vystavuji výjimečně. Výstavy jsou časově náročné a na ten cirkus kolem této veřejné prezentace jsem si ani po letech nezvykl.

Je to poprvé, co se výstava koná v mělnickém muzeu?

Ne. V Mělnickém muzeu vystavuji už po páté! Absolutní výjimka. Je to má srdeční záležitost. Bydlím od tohoto krásného historického města co by kamenem dohodil a považuji ho za své. A zdejší městské muzeum dokonale ladí s noblesou a historií tohoto královského města.

Obrazem: V Želízech na Mělnicku se v sobotu znovu otevřela volební místnost

Když neopomenu i letité pochopení tohoto muzea k mé tvorbě, tak je to jasné. Doufám že obsah a poselství této výstavy kráčí stále směrem výstav minulých. To znamená poskytnout návštěvníkům na chvíli svět klidu a pohody. A také to (alespoň to tvrdí pozorní kritici a já souhlasím), nezbytný humor, obohacený a děj, akci, často se sociálním podtextem, adorováním přírody a nostalgii po časech minulých.

Co považujete za své největší dílo? Také jaké dílo je nejnovější?

Především uplynulý rok byl v mé tvorbě ten nejplodnější. Částečně za to může i má neplánovaná a na rychlo uspořádaná výstava v Brandýse nad Labem na počátku zmíněného roku. Tu shlédl značný počet návštěvníků z Mělníku a já se cítil být povinován na dlouho plánované výstavě zde v Mělníku představit co nejvíce nových, jinde neprezentovaných obrazů. Můj cíl byl namalovat deset novinek. Povedlo se, je jich čtrnáct.

A to největší dílo na které se ptáte je mezi nimi. Je to soubor čtyř větších obrazů (kvarteto) představující čtyři roční období. Hrůza! Netušil jsem do čeho se pouštím. Když to trápení před plátny „kalendáře“ po čtyřech měsících skončilo, tak jsem si řekl, „Kdybych sem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil “. Známá to hláška z filmu Knoflíková válka. Ale od poslední výstavy zde v Mělníku před třemi roky mám celkem 45 nových obrazů.

Malíř Petr Pěnkava.Zdroj: archiv Petra Pěnkavy

Četla jsem, že jste pobýval nedaleko Kralup Nad Vltavou. Platí to stále?

Neplatí. Zanedbanou zemědělskou usedlost u Kralup jsem koupil po návratu ze Švýcarska a dalších dvacet let jsem se snažil obnovit její půdní romantické kouzlo. V té době, když se přátele za zahraničí ptali zda stále maluji obrazy. Odpovídal jsem „ Ano, maluji jeden velký obraz-mou usedlosti a bude to trvat několik let, než bude hotový “. Ve skutečnosti jsem si místo kladení barev na plátno postupně osvojil snad veškerá řemesla a montérky jsem nosil každý den od nevidím do nevidím. Na skutečné malování jsem v té době neměl náladu ani čas.

Sport v Kralupech zdražil. Po dvanácti letech stouply ceny pronájmů i vstupného

Když byla usedlost konečně opravena a upravena tak, že se v ní příjemně bydlelo, zjistil jsem, že rozrůstající se město pohltilo už i okolí mého nového doposud klidného domova. Tak jsem prchal se svým psem opět a dál. Novým domovem se stala víska v lesích a skalách u Kokořína.

Zde se vše z obnovou zemědělské usedlosti opakovalo. Dnes po dalších dvaceti letech už jen kypřím, hnojím, stříhám, záhony a sad, ale také konzumuji to co jsem sám vypěstoval. Dělám také společnost srnkám, včelám, čmelákům a v zimě kuchaře ptactvu.

Jaké máte plány do budoucna?

Kalendář tvrdošíjně upozorňuje, že prý už jsem i já kmet. A já se mu snažím tvrdošíjně vysvětlovat že můj biologický kalendář říká něco jiného, že se mýlí. Ale faktem je, že už se nikam nehrnu, že mám konečně jasno v hlavě co dělat dál. Především malovat, starat se o mou usedlost a chovat se s respektem i úctou ke zvířatům a přírodě vůbec. Už se mezi lid moc nemíchat. Že v mém věku je rozumnější sedět za tím komínem, sledovat to pachtění lidstva pěkně ze shora a cpát se uzeným.