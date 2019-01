Mělník - Ostravský koncert zhatilo porušení exkluzivity mělnické smlouvy. Na vinobraní německá popová legenda přijede.

Vinobraní na Mělníku. Ilustrační foto | Foto: Viktor Janovský

Strach fanoušků německé skupiny Alphaville, že zrušenístředečního koncertu v Ostravě zhatí i setkání s popovou legendou osmdesátých let na sobotním vinobraní, je zbytečný. Jde o fámu. Alphaville v Mělníku vystoupí!



Deníku to potvrdil Radim Vajchr z komise mělnického vinobraní. „Ostravským koncertem by došlo k porušení smlouvy s námi, proto byl zrušen,“ řekl Vajchr.



Exkluzivita smlouvy na účinkování skupiny Alphaville na vinobraní spočívala totiž v tom, že mělnický koncert bude vůbec prvním vystoupením německých muzikantů v Česku.



Alphaville bude hrát na mělnickém vinobraní v sobotu večer. Koncert na hlavní scéně na náměstí Karla IV. začne po ohňostroji ve 21 hodin.

Skupina Alphaville vznikla na začátku osmdesátých let v tehdejším západním Berlíně. Dnes jsou jejími členy pětapadesátiletý Marian Gold a devětačtyřicetiletý Bernhard Lloyd. Mezi jejich největší hity patří písničky Big In Japan, Sounds Like A melody a Forever Young.

Katka Knechtová nevystoupí

Jedinou výraznou změnou v programu letošního vinobraní je zrušené vystoupení zpěvačky Katky Knechtové. Místo slovenské hvězdy vystoupí na hlavní scéně v sobotu od patnácti hodin mělnická skupina Anyway.



Návštěvníci slavností vína musejí počítat také s tím, že se v neděli u dvou vystoupení mění časy. Litvínovský písničkář Xavier Baumaxa měl původně vystoupit na náměstí Karla IV. třicet minut po poledni. V tuto dobu se tam však představí kapela Čankišou. Koncert Xavier Baumaxy začne už v jednáct hodin.



Skupina Čankišou totiž v předchozím dni koncertuje ve Vimperku a kvůli možnému zdržení požádala o posun termínu vystoupení. Zbytek programu letošního vinobraní zůstává beze změn.



První kapelou, která se po pátečním zahájení slavností vína představí na hlavní scéně, budou rockoví Navostro. Následovat budou místní folková skupina A.S.M, slovenská nadějná kapela From Our Hands a ve dvacet hodin hvězda večera, skupina Kryštof. Na závěr prvního dne vinobraní přijde na řadu švédský punkfolk kapely Lars Wallin a bavorská rocková gotika skupiny Bionic Angel.

Folk a country scéna bude letos ve Fibichově ulici. V pátek ji ovládne skupina Volupsie.