Skladba z projektu Hluboko je založena na osobité aranži české písně ze 14. století. „ Neuvěřitelné, i když hlásám, že zdraví a láska jsou nejdůležitější, tak musím veřejně přiznat, že mám velkou radost z ceny. A v takové konkurenci si toho obrovsky vážím. Cena prostě vrací aspoň trochu energie, kterou jsem do toho vložila,“ raduje se Milli Janatková, která se do Mělníka pravidelně vrací.

Není to zdaleka první velké ocenění, které Milli Janatková obdržela. V loňském roce zvítězila s písní Mateřské kouzlo v kategorii A Capella amerických hudebních cen The Independent Music Awards. V současné době pracuje na projektu Hluboko, který je založený na originálních aranžích nejstarších českých hudebních památek upravených pro vícehlasy, looping, hru na bicí soupravu a perkuse. V roce 2013 vydala autorský debut s názvem Proměna, který získal v roce 2014 čtyři nominace na The Independent Music Awards.

V roce 2017 pak vydala album Mým kořenům, v němž zpracovává téma odpouštění a podpory mezilidských vztahů. „Inspiruje k otevírání a vyrovnání se s rodovým tabu a válečnými, socialistickými traumaty a potlačenými emocemi, které nevědomě ovlivňují následující generace i stav společnosti,“ vysvětluje.

AUTOR: Marta Dušková