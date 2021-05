Co vás vedlo k tomu, snažit se zase vrátit do skomírající Nostalgické myši život?

Už zhruba před 25 lety, když tady Ondřej Suchý dělal svá natáčení, jsme se to tu snažili oživit různými programy pro naše tehdy malé děti. Uspořádali jsme i pár koncertů, ale hlavně různá divadýlka pro děti a taky pár všelijakých workshopů, i když tehdy se tomu ještě tak ani neříkalo. Byly to ještě postaru „tvůrčí dílny“, ale samozřejmě se to nakonec vždycky vyvinulo v mejdany a „kalby“ pro kamarády, které obvykle končily až druhý den dopoledne.

A jaký byl impuls, že oživení přichází právě teď?

Nostalgická myš byla zrovna po odchodu předchozích nájemců volná, takže by byla škoda té možnosti nevyužít. Rozhodně to tady kdysi pro nás bylo úžasné, a zase na to po řadě let chceme navázat. Jednoduše řečeno: chceme mít zase kam chodit. A už jsme si vyzkoušeli, že to za nás nikdo jiný neudělá. Zase tady chceme být, plánujeme tady trávit čas i v budoucnu. A tohle může být báječné místo, kam se dá jít nejenom na pivo, ale i za kulturou. Obyčejnou hospodu bych rozhodně mít nechtěla, ale baví mě na tom, že to má svůj přesah: je tady galerie, může tu být i sklářská huť, tenhle prostor je prostě na takové věci úžasně uzpůsobený.

V čem hodláte navazovat na zdejší někdejší programy vašeho souseda Ondřeje Suchého, který zde s hosty natáčel rozhlasové pořady i televizní záznamy kdysi populárního Salónu Cimrman?

Humor cimrmanovského typu máme velice rádi a respektujeme to, co tady původní majitel Petr Pěnkava s Ondřejem Suchým vybudovali. Na dosavadní historii tohohle prostoru chceme navazovat, ale rozumně – svět už se přece jen posunul trochu dál, a ne každému je tenhle styl blízký tak, jako byl před deseti, patnácti lety. Takže akce, které se tu doposud nově děly, a které se ještě dít budou, už nejsou zacílené hlavně na lidi, kteří jsou orientováni na Semafor, ale měl by to být průřez kulturou jako takovou. Ale ani na ně nezapomínáme, ostatně na našem programu jsou i besedy právě s Ondřejem Suchým a vystoupení aktérů Semaforu a věříme, že i Divadla Járy Cimrmana. Procházka od nás na místní hřbitov, kde je „hrob Jary Cimrmana“ je příjemným zpestřením návštěvy Šemanovic.

Na co k vám tedy lidé chodí?

Loni v březnu jsme začínali koncertem Ivana Hlase a jeho Tria, na který se nám hned napoprvé podařilo zaplnit celý sál. Po nucené pauze kvůli koronaviru jsme začali pořádat koncerty hned, jak to bylo možné. Tím prvním bylo sólové vystoupení Jakuba Königa přezdívaného Kittchen, který u nás vystoupil na svém vůbec prvním koncertě po loňské karanténě. Už několik let pořádáme taky vánoční koncerty při svíčkách ve zdejším kostele sv. Jana Nepomuckého. Loni v červnu jsme se tam poprvé zapojili i do Noci kostelů. Přijeli k nám písničkáři Michal Bystrov a Marek Dusil, a po koncertě se samozřejmě oslavovalo dlouho do noci v Nostalgické myši. Letos v červnu bychom v kostele rádi přivítali Oldřicha Janotu.

Na programu ale nemáte jenom koncerty…

Druhou větví programu jsou výstavy ve výstavním sále. Nejprve jsme dali prostor výtvarníkům, kteří žili nebo tvořili přímo zde nebo v okolních vesnicích, vystavovali jsme i nejlepší jazzové fotografie ze soutěže JazzWorldPhoto, ale jsme otevření také pro rodiny s dětmi. Kromě divadelních představení pro ně pořádáme různé workshopy, třeba na sítotisk, plánujeme je seznámit také s grafikou, akčním uměním, analogovou fotografií nebo výrobou ručního papíru. Každý, kdo si chce nechat otevřít nové obzory, je u nás vítán.

Jak to všechno zvládáte prakticky – běžné kluby a hospody koronavirus zlomil, a vy se takhle rozjíždíte? Jak se vám to daří?

Už jsem říkala, že jenom o hospodu nám nejde, jenom ji bych rozhodně nikdy neprovozovala. Takže my neočekáváme, že na ní a na zdejším provozu zbohatneme. Ale počítáme s tím, že to, co vynese, dáme zpět na její vylepšení, aby to tady bylo příjemné, aby tady lidem bylo dobře, aby tu kapely, když tu budou spát po koncertech, byly spokojené. Aby to jako příjemné vnímali hosté, protože tenhle prostor už přece jen má něco za sebou. Snažíme se to prostě dělat tak, jako když zveme kamarády domů.

Co to konkrétně znamená?

Vychází to třeba jen už z toho, co a jak vaříme. Samozřejmě se v tomhle směru snažíme vyjít vstříc hlavně místním, takže největší zájem je o řízky, které náš Martin umí skvěle. Ondřejova meta kdysi byla, aby s Nostalgií přesáhl dál mimo region, což se mu skrze televizi a rozhlas celkem dařilo. Nicméně nám by bohatě stačilo, kdybychom se dokázali prosadit aspoň v blízkém okolí a na Mělníku, aby se k nám lidé odsud zase naučili chodit.

Kdo k vám vlastně jezdí - jací hosté a diváci?A jaké lidi byste tu ještě chtěli mít?

Chceme pro ně hlavně zařídit zajímavou kulturu v příjemném prostředí, a koneckonců i v přírodě, která tady všude kolem naštěstí ještě pořád zůstává. Zní to sice trochu jako fráze, ale tohle místo opravdu vždycky mělo svůj „genius loci“, a my bychom byli rádi, aby se nadále zachoval. Aby se ten, kdo sem přijde, cítil příjemně, a ne jenom jako v běžné hospodě, kde se nají a napije, ale už nemá potřebu se do ní vracet. V tomhle směru chceme, aby to bylo místo pro každého – aby si tu děti mohly poskládat papírové panáčky, velcí třeba potisknout trička, a večer přijít na dobrou kapelu.

Jak se na to tváří místní?

Naštěstí velmi vstřícně. Chodí sem na pivo, štamgasti dokonce pravidelně každý den, a ostatní se sem už naučili chodit jíst, což je pro nás velká pocta, protože to znamená, že nás berou za své. Na vánoční koncerty už pravidelně bývá plný kostel, a někdy sousedé přijdou i na koncerty do hospody. Už to berou, že jsme součástí Šemanovic, a taky bychom byli rádi, aby u toho zůstalo.

Máš nějakou zpětnou vazbu od kapel, které tu hrály?

Zpětná vazba je rozhodně pozitivní, všichni odcházeli s pocitem, že se jim tady hrálo příjemně, byť třeba někdy publikum nebylo početné. Ale tady udělá hezkou atmosféru i to, když přijde nějakých třicet lidí. Zatím nám nikdo neprásknul dveřmi s tím, že se sem už nikdy nevrátí.

Takže do budoucnosti Nostalgické myši hledíš s optimismem?

Bez toho by to ani nešlo, moc nás to tady baví. Ale hlavně jde o to, jestli to my sami vydržíme fyzicky, protože zdejší tempo je někdy celkem vražedné. Ale uděláme pro to, co budeme moct, ostatně je to moje únikovka do důchodu, a rozhodně se na to těším.