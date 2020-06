Zajímavý program nabídl v rámci této akce i evangelický kostel ve Mšeně. Kostel byl pro veřejnost otevřen již v odpoledních hodinách. Návštěvníky přivítal na farní zahradě evangelický farář Michal Šimek. Děti hned po zahájení čekala loutková pohádka Den s kočičkou a pejskem podle knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Loutky z muzea Staré krásnosti vedla Jitka Hrdličková: „Loutky jsou z našeho muzea loutek, historických kočárků a hraček ve Velkém Újezdě a krásné loutky nám vyrábí loutkař Václav Krčál, který pracoval například pro divadlo Minor v Praze“.

Součástí programu mšenského kostela byl výstup na věž s výhledem do kraje, koncert ze skladeb barokních mistrů v podání souboru Ensemble Forte Fortuna. Nechybělo vyzvánění zvonů, večer čtení a meditace. Během dne si mohli návštěvníci posedět na farní zahradě a opékat špekáčky.

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která umožní široké veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání s křesťanstvím. Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První český ročník se uskutečnil v květnu 2009. Motto letošního ročníku je: Učinil si měsíc k určování času… Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací. (Žalm 104, 19-23).

Noc kostelů pořádá Německo, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko a samozřejmě Česká republika. Návštěvníci mají možnost nahlédnout i do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Liturgie ve své dnešní podobě znamená souhrn kultovních a sakramentálních dějů, které jsou celebrovány ve spojení s hudbou, básněmi a výtvarným uměním.