Výstava představuje soukromou sbírku významné vědecké osobnosti minulého století – ortopéda Miroslava Jaroše. „Obsah vystavené kolekce sleduje uměleckou práci modelérů, malířů a dekoratérů středoevropské keramiky v průběhu více než tří staletí,“ říká Kristýna Frelichová z mělnického muzea.

Návštěvníci se tak budou moci seznámit s nejrůznějšími typy nádob z bohatě malované moravské a slovenské fajánse a české i německé jemné kameniny.

Jarošova sbírka představuje cenný doklad o sběratelství v době mezi dvěma světovými válkami a také v poválečném období. „Dosud zůstala zachována původní skladba i zaměření sbírky, které v širších souvislostech zapadá do kulturních dějin doby samostatného československého státu,“ připomíná Frelichová.

Výstava bude otevřena až do 9. února, a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.