Mělník - Mělnické muzeum nabízí návštěvníkům k prohlédnutí stálou expozici historických kočárků.

Tento kočárek by si kurátorka stálé expozice Naďa Černá přála pro muzeum získat v původní velikosti. | Foto: Jana Černá

Výroba kočárků měla na Mělnicku vždy silnou tradici, odvozenou například od původně košíkářských firem Svoboda a Čížek, nebo později od podniku Josefa Hořejšího. Není tak s podivem, že v Regionálním muzeu Mělník nashromáždili unikátní sbírku více než dvou set historických kočárků, která se i nadále rozrůstá.

Byly to především značky Liberta a Elastic (dříve Čížek), které kočárky s městem nerozlučně spojily. Liberta vznikla z firmy Svoboda a od padesátých let byla známa jako celostátní monopol TDV Mělník.

Na základě této tradice začalo muzeum v sedmdesátých letech budovat sbírkový fond, který už v současné době představuje ucelenou vývojovou řadu od prvních kočárků z poslední třetiny 19. století až do konce století minulého. Cílem současných snah je spíše do fondu získat vybrané sběratelské perličky. Cena kočárků se přitom obecně pohybuje od jednoho tisíce korun za novější modely až do pětadvaceti tisíc za ojedinělé modely z konce 19. století.

Mezi těžko sehnatelné unikáty patří například takzvaný aerodynamický kočárek se stahovací palubní střechou z let 1936–1938, jeden z nejdražších kočárků své doby vůbec.

Třicátá léta byla totiž pro rozvoj tohoto odvětví velmi specifickým obdobím: „Kočárek samozřejmě vždy reagoval na změny ve společnosti – v této době právě začala velká móda automobilů, a tak kočárek dostal mohutné blatníky a kabrioletové stahování střechy,“ říká kurátorka stálé výstavy kočárků Naďa Černá. Zmíněný model tak vlastně vypadá jako autíčko s držadlem.

V provedení pro panenky můžou návštěvníci muzea aerodynamický kočárek sice zhlédnout již na současné výstavě, pro úplnost sbírky by ho ale kurátorka ráda získala v původní velikosti. Muzeum pro nedostatek prostor vystavuje pouze asi padesát kočárků z celého fondu a uspořádání expozice se tak průběžně mění, aby si příchozí mohli prohlédnout nové přírůstky.

Při shánění relativně nových modelů kočárků však historici naráží na zajímavý problém. „Je to k neuvěření, ale nejvíce práce nám dalo sehnat kočárky ze šedesátých let minulého století. Když někdo na půdě najde kočárek z roku 1969, většinou ho spíš odveze na skládku než do muzea. Nedojde mu, že i věci pětadvacet let staré už jsou záležitostí minulosti,“ říká etnografka Černá.

I přes tyto překážky se sbírka stala celorepublikovým unikátem, alespoň v rámci státních institucí. Vedle mělnického fondu v Česku existuje i mnoho soukromých sběratelů, kteří se věnují právě tomuto odvětví, co do provedení výstavy je však tato jedinečná.

Na rozdíl od ostatních expozic mělnického muzea sídlí v samostatných prostorách nedaleko hlavní budovy, kde celkem osm menších pokojů umožnilo vytvořit v každé místnosti jinou atmosféru a ukázat tak kočárky v jejich přirozeném prostředí.

JANA ČERNÁ