V altánu se s nadšením tvořilo pod vedením lektora se sochařským dlátkem a kladívkem a všude sedal umělecký prach.

Během kurzu dostávala některá díla už konkrétní podobu. Společnou rukou dětí a maminek vznikala dílka jako krásný koník, leknín, který by měl sloužit na zahradě jako pítko pro ptáky. Krásný hlemýžď se teprve dotvářel a bylo lehké jej určit.

„Já tvořím podkovu, už podruhé, ta první se mi rozpadla, Tak snad se mi to konečně podaří“, vysvětluje během tvorby další autorka s dlátkem v ruce.

Jaké to je na chvíli být sochařem, si vyzkoušeli malí i velcí pod vedením Štěpána Liederhause na uměleckém workshopu a možná zjistili, že je to celkem dřina a práce nelehká. O to větší radost je z výsledného počinu, kdy se z kusu kvádru vyloupne a ožije něco krásného.

Dílna zároveň otevřela hlavní téma čtvrtečního večera. Byla doprovodným programem k následující výstavě soutěžních návrhů sochy sv. Ludmily, kterou večer zahájila slavnostní vernisáž.

V Relaxačním art parku čeká na zájemce až do 2. záři pestrý program plný divadel, kina, cirkusových představení a ti, kdo mají rádi jakékoliv tvoření, se mohou těšit na další umělecké workshopy. Čeká na ně keramická dílna, šití hračky, pletení z petigu či škola žonglování.