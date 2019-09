Programy pro děti, kulturní zážitky, ale i hodně aktivního pohybu. To nabízí Kateřina Kubíčková za Středočeskou centrálu cestovního ruchu jako aktuální tipy pro plánování programu na víkend.

Indiáni na Točníku 2018. | Foto: Deník / Šárka Spáčilová

Už v pátek večer lze zavítat do Sázavy, kde začíná přehlídka amatérských hudebních divadel. Festival, který Divadelní soubor Jiřího Voskovce pořádá již od roku 2000, letos trvá do 25. října – a nabídne sedm představení hraných vždy v pátek večer plus dvě vystoupení v neděli odpoledne. Jako první se v pátek třináctého představí mladoboleslavské Divadýlko na dlani. Přiváží Mušketýry – aneb co Dumas nenapsal.