Mšeno - Parta motorkářů před lety založila veteran klub, na jehož akce se sjíždějí veteránisté ze všech koutů republiky.

Na akce mšenského veteran clubu se sjíždějí desítky majitelů historických strojů. | Foto: Archiv klubu

Parta kluků, kteří túrovali po Mšeně a okolních vesnicích staré pionýry, stadiony i silnější dvěstěpadesátky, se před jedenácti lety dala dohromady. Společně se staršími a zkušenými motorkáři založili veteran klub, a ten si za ta léta vybudoval mezi podobně naladěnými nadšenci dobré jméno.

Na začátky Jawa – moto – ČZ veteran clubu Mšeno vzpomíná jeden ze zakladatelů a dosavadní jednatel klubu Jiří Říha: „Tehdy byl naším vzorem a velkým pomocníkem František Šulc starší. Když nám to někomu nejelo, vždycky ochotně pomohl, stroje pošteloval a přitom nám vyprávěl motorkářské příhody z mládí. A právě on byl tím, za nímž jsem s nápadem založit klub šel," vzpomíná veteránista Jiří Říha a dodává, že k sobě přizvali ještě dalších sedm milovníků starých československých mašin, a na konci listopadu 2002 podepsali zakládající listinu veteran klubu.



Zdá se vám název klubu poněkud dlouhý? „Má to svůj důvod. Všude po Česku jsou veteran kluby, které sdružují hlavně majitele starých anglických nebo německých aut, sem tam českých škodovek, pragovek nebo tater, a stejně tak to bývá s motocykly. Jenže my jsme se už od začátku chtěli zaměřit hlavně na československé stroje, které pro nás znamenají mnohem víc, i když mají třeba menší sběratelskou hodnotu. V našem názvu jsou proto zastoupeny dvě největší tuzemské motocyklové značky Jawa a Česká zbrojovka, a moto dává zase najevo, že jsme v první řadě klubem motocyklových veteránů," vysvětlil jednatel občanského sdružení, které od svého založení pořádalo už dlouhou řadu motoristických akcí.

V prvních letech po založení klubu, jehož prvním předsedou se stal František Šulc, si do městečka Mšena začínali pomalu nacházet cestu motorističtí nadšenci z okolí. A postupně jich přibývalo.



„Na prvních vyjížďkách a srazech bývalo sice víc členů klubu než přespolních, ale dnes k nám jezdí desítky fandů do starých motorek i aut ze širokého okolí. Jen na loňském srpnovém Setkání motocyklů československé výroby jsme napočítali přes osmdesát strojů," připomíná Jiří Říha.



Františka Šulce před šesti lety ve funkci předsedy vystřídal Ladislav Homolka. A už krátce po vstupu do klubu přišel s nápadem pořádat na mšenském stadionu burzu náhradních dílů na veterány, která se letos dočkala desátého ročníku.



„Na burze, kterou pořádáme v polovině května, je možné prodat nebo nakoupit díly, které mnohdy sběratelé jinde marně shánějí. A to byl také původní záměr, aby se členové klubu i obyvatelé okolních obcí mohli zbavit věcí, které jim v dílně překážejí, a naopak si na své plechové miláčky přinést potřebné díly," popisuje starosta veteran klubu Ladislav Homolka akci, které letos počasí bohužel příliš nepřálo.



Od dubna až do září se mšenští nadšenci rozhodně nenudí. „Sezonu už od založení klubu zahajujeme v dubnu tradičním Vymetáním výfuků a v září ji ukončujeme Zavíráním šoupátek. Během let vznikly i další akce, které jsou čím dál víc v oblibě. Je to Jízda Kokořínskem, která se letos v červnu bude konat už poosmé, a v srpnu se majitelé se svými stroji sejdou na třetím ročníku Setkání motocyklů československé výroby," říká Ladislav Homolka a dodává, že jde o dvě akce, na které se do Mšena sjíždí nejvíce veteránistů.



Obrovský zájem je především mezi fandy mopedů Stadion o červencové Mistrovství světa mopedů Stadion na ploché dráze ve Mšeně. Závod šlapacích strojů z rakovnické továrny, který klub pořádá už od roku 2005, navštěvují podle Ladislava Homolky stovky fanoušků.



„Závodníci to berou hodně vážně, na závody se přihlašují měsíce dopředu. A návštěvníků také rok co rok přibývá, na tribuně i kolem oválu jich bývá kolem čtyř set i více," chválí starosta recesistický závod, jehož vítězové získávají krásné trofeje, skleněné globusy s vypískovaným logem a kategorií závodu.

Bez zajímavosti není ani fakt, že mšenský klub získal už v prvních letech své existence osvědčení k testování historických vozidel za účelem vydávání veteránských dokladů.



Veteran klub má skoro čtyřicet členů, kteří do Mšena jednou měsíčně dojíždějí na schůze nejen z blízkého okolí, ale také z Prahy, Litoměřic, Kralup nad Vltavou, Štětí nebo Mělníka.



Mšeno má v motocyklovém sportu dlouhou tradici, od padesátých let se na místním stadionu jezdí plochá dráha a terénní soutěže, v polovině minulého století se tam pořádaly i jízdy zručnosti pro mládež. Ne nadarmo hlásila cedule před městem návštěvníkům, že přijíždějí do Mšena, města motorismu…