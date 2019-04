Program je opravdu nabitý. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské vystoupení Fratres in Armis, svůj výcvik předvedou sokolníci, děti si určitě užijí pohádky Za humny je drak a Dva tovaryši, a to není zdaleka všechno. Lidový soubor české a moravské hudby – Plechovanka jistě zvedne příchozí ze židlí, stejně jako ukázka Extreme trial pod vedením republikové šampionky Dominiky Drobné.

Návštěvníky čeká rovněž turnaj malých rytířů a výuka lidových tanců. Během celého víkendu se budou lidé potkávat s kejklířem Pupou a připravena je také stezka malého rytíře, zbrojnice, mučírna a potulný bard, který se bude pohybovat na zámku. Zkrátka a dobře, nudit se tu opravdu nikdo nebude.

Akce budou po oba dny probíhat od 9 do 17 hodin. Vstupenky pro dospělé jsou k mání za sto korun, snížené vstupné činí osmdesát korun. Rodinné vstupné stojí dvě stě sedmdesát korun. Děti do tří let mají vstup zdarma.