Nepodařilo se vám dostat na dovolenou? Důvodů pro to může být spousta; jisté je ale to, že nemusíte zoufat. Pokud chcete využít volna, v srpnu nabízejí střední Čechy řadu událostí, kam můžete vyrazit. Vybrat si může každý z hudebních, společenských i třeba gastronomických akcí.

Pokud máte rádi hudební festivaly, srpen pro vás bude skvělý měsícem. Vyrazit můžete například na tradiční Let It Roll Open Air, který se odehraje v termínu do 1. do 3. srpna na milovickém letišti. V České republice se odehraje již dvacátý ročník a těšit se můžete na zahraniční interprety.