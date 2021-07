PODÍVEJTE SE: V Nostalgické myši v Šemanovicích vystoupil houslista Jan Hrubý

Po roce od své zdejší premiéry se do Nostalgické myši v Šemanovicích vrátil rockový houslista Jan Hrubý. Zatímco loni zde hrál v triu s Michalem Prokopem a kytaristou Lubošem Andrštem, tentokrát už přijel rovnou s vlastní kapelou. Zabrousil s ní do rocku i klasiky, ale už z pohledu na keltskou harfu jeho anglického spoluhráče Seana Barryho publiku na první pohled poznalo, co je tentokrát čeká především.

V pátek 16. července na letní scéně před šemanovickou hospodou Nostalgická myš vystoupil houslista Jan Hrubý se svou kapelou. | Foto: Deník/Jiří Janda